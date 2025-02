Los ganaderos critican en Tineo el peso creciente de la burocracia: "El papeleo se lleva una jornada de ocho horas a la semana"

La llegada de la digitalización al sector agrario está siendo analizada en las Jornadas del Orgullo Rural de la Escuela de Selvicultura del Instituto Concejo de Tineo. Este miércoles se pusieron sobre la mesa los pros y los contras de un cambio que se marca como obligatorio desde 2023. Entre los ponentes compartió su visión el joven ganadero Florentino González, de Bimenes, que tiene una explotación de producción de carne.

Él es de los que saca partido a las herramientas digitales que la administración pone al servicio del sector para agilizar trámites y poder realizarlos desde casa. Sin embargo, asegura que también hay una parte negativa de todo este proceso, que está en la mayor carga burocrática al ganadero y el tener que abordarla de forma digital sin haber recibido una formación previa ni tener un teléfono al que poder recurrir para solucionar dudas o problemas.

"Para mí la parte buena es que puedo ahorrar tiempo en algunos trámites como obtener las guías o dar altas y bajas del ganado al no tener que ir presencial", expone, pero asegura que en la ganadería la mayor parte de las personas vinculadas supera los 50 años y para muchos de ellos no es fácil desenvolverse con estas aplicaciones.

No obstante, Florentino González ve como ha ido aumentando la burocracia que ha recae sobre el ganadero. "Solo en papeleo invierto en torno a una jornada de ocho horas a la semana y aparte estoy pagando una asesoría y mi trabajo debería ser el de atender los animales", describe. Reconoce que de no tener una asesoría que le gestionase parte del trabajo burocrático "dejaría la ganadería, porque no podría hacer nada más en todo el día, todo lo que tenemos que hacer ahora con la llegada de la digitalización supone una pérdida de tiempo, en el que no estás atendiendo a los animales".

Tiene claro que si ha de elegir entre que si la digitalización le aporta más beneficios o pérdidas, se inclina por lo segundo por la cantidad de tiempo que le tiene que dedicar, lo que supone "dejar de hacer otros trabajos de la ganadería, pagar una gestoría y las vueltas que hay que dar cuando las aplicaciones fallan, porque no hay a quien llamar para que te dé una solución, así que lo peor es la pérdida de tiempo general que supone".

Marta González, con una asesoría, también dio su punto de vista en las jornadas. Reconoció que el cambio es necesario porque "no se puede seguir haciendo todo en papel", pero a través de su experiencia ve que "el sector no está preparado en su mayoría para asumir una digitalización" y se pregunta si "es necesario el cambio o es solo un sistema de control por parte de la administración".

Las jornadas las abrió la directora general de Ganadería, Rocío Huerta, quien asegura que las "herramientas digitales están muy implantadas en el sector agrario aunque parezca que no, porque les ayuda en su día a día", aunque reconoce que "queda mucho camino por andar, porque también hay reticencias a acudir a la administración digital porque se ve como una herramienta que hace más sencillo sancionar". Una percepción que asevera existe respecto a la llegada del cuaderno digital de explotación, cuyo uso por ahora es opcional. Ante ello, señala que la administración tiene que "incentivar y formar".

Las jornadas "Tecnología al servicio del medio rural. ¿Estás preparado para el cambio?" continúan este jueves. Comienzan con la ponencia de José Antonio González, del CTIC, sobre las aldeas inteligentes y los sistemas de inteligencia territorial. El Serida participará explicando los ensayos de tecnologías en pequeñas empresas agroganaderas y las herramientas para la transición digital del sector agroalimentario. También se abordará la creación de subproductos ganaderos e innovación digital o la tecnología en la gestión forestal.