Mermelada de camelia, el secreto (muy guardado) de los vecinos del Valle de Paredes, en Valdés

Marisa García es la presidenta de la asociación de vecinos del Valle de Paredes, en Valdés. Cuenta dándose poco protagonismo y sin dar todos los detalles cómo hace la mermelada de camelia. "Suena raro y creemos que somos los únicos de Asturias que cocinamos la receta, pero para nosotros es normal", dice. Hace años, tantos como cinco, que este colectivo empezó a promocionar su peculiar mermelada gracias a Alejandro Fernández, de la Cofradía del Oriciu de Gijón.

La asociación organiza todos los veranos el llamado Descenso Ecológico del Esva (un encuentro para reafirmar su firme voluntad de proteger el valle de la minería y otras industrias) y hace cinco ediciones, Alejandro Fernández resultó premiado con uno de los galardones que entrega el colectivo durante la jornada. Cosas de la vida, "nos dio la idea de hacer esta receta".

La mermelada para degustar con panecillos. / A. M. Serrano

"Fue una sorpresa conocerle", advierte García. La ayuda de Alejandro Fernández fue también "imprescindible" para que varios vecinos de la agrupación que los reúne se pusieran manos a la obra: Aquella aventura amenazaba con ser "muy especial". Cargados de ilusión y con un sueño en la mochila, Marisa García y José Manuel Alba, lograron dar con el secreto de una receta que ahora tiene el 'made in Paredes'.

Cada año cocinan mermelada de camelia: unos 40 o 60 kilos. Depende de la recolección de la materia prima. Recogen las flores en el mismo valle de Paredes y la faena empieza cuando se seleccionan los pétalos. No es cosa baladí. Se necesitan horas porque no todos los pétalos valen. No se trata de cocinar la flor sin más. Se desecha siempre el pedúnculo y se tienen que hacer varias cocciones, añadir un poco de puré de manzana "y básicamente es eso", explica Marisa García sin querer desvelar más secretos.

Para la asociación es ya una seña de identidad. Son muchos los colectivos que demandan su presencia en mercados porque ellos disponen de este acicate tan especial, la mermelada de camelia. Este febrero, "nos sorprendió el éxito que tuvimos en la pasada exposición de camelias de Luarca". "Es un sabor diferente al que cualquier fruta que es base de una mermelada", apunta Díaz. Para la receta "vale cualquier camelia, no la de olor". Todas, dice, "son comestibles".

Para la 'operación camelia', que ya es recurrente cada año con el fin de poner a la venta los tarros en la Muestra de Oficios y Costumbres que se celebra en Semana Santa, "nos juntamos tres o cuatro personas". En una casa que cede amablemente Tito Morán "se cuece todo" en el sentido más literal de la expresión. Solo se recogen pétalos en temporada y no hay opción a congelar. Una vez con las bolsas en casa, hay que cocinar. Los pétalos no pueden estar ajados y Marisa García accede finalmente a explicar que la tarea en los fogones es "laboriosa". "Cocer, lavar, volver a cocer, volver a lavar...".

Detalle de un tarro de mermelada. / A. M. Serrano

Para la asociación, esta experiencia es "enriquecedora" y, por el momento, muy "íntima". "Es algo muy nuestro y todo lo que se recauda reviente en la asociación", concluye Marisa García, quien se toma el proceso como algo familiar y sin interés de lucro presente ni futuro. Los tarros se podrán adquirir relativamente pronto, en la próxima Feria de Oficios y Costumbres, en abril. Eso sí, "vuelan", advierte Marisa Díaz porque en su "exotismo" está la esencia de su atracción.