Así progresa el muñeco (una sardina que incluye homenaje) que se quemará en Luarca el miércoles de ceniza

El matrimonio formado por Lidia Rico y Fernando Paredano diseña y fabrica desde hace más de una década la sardina protagonista de los miércoles de ceniza en Luarca. Es una pieza que se crea con tiento y esfuerzo estos días. Está hecha a base de papel y cartón, "de material que arda con facilidad", expone Rico. Este año el diseño hará un homenaje a la sidra tras ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Como todo, hacer la sardina requiere tiempo. Lidia y Fernando empezaron los trabajos hace un mes. "Siempre lo decimos en casa: ‘Acaba la Navidad y a sardinear’, cuenta Lidia Rico con gracia.

El carnaval está organizado por el Ayuntamiento valdesano, que cedió un local de la plaza de abastos para que la pareja pudiera hacer la sardina de 2025, pero el muñeco era este año "tan grande" que necesitaban más espacio. Así es como en un bajo del Casino que (abriendo sus puertas) mira al río Negro, se guarda uno de los tesoros del carnaval luarqués. Es una seña de identidad del pueblo y también un recuerdo a la historia y tradiciones.

El próximo miércoles dará inicio el tiempo de cuaresma. La sardina acaba con la fiesta y cuando sale a la calle, en desfile, anuncia algo: "Empieza el recato", detalla Lidia Rico. Ella es la luarquesa que hace posible esta sardina, una falla al modo luarqués, no valenciano, que se fabrica manualmente con mucho mimo. Ella asegura que no tiene don para las manualidades, pero su esmero en el trabajo es máximo. Su marido, Fernando, pone sobre la mesa llena de coloridos materiales un talento heredado de la familia. Sus allegados eran "de esas personas que hacen cualquier cosa con cualquier material". Una y otro se complementan a la perfección para crear una sardina que este año no hace homenaje póstumo (como ocurrió en los anteriores en recuerdo a los queridos luarqueses, "muy carnavaleros", Juan Antonio Martínez Losada, "Estremera", y Delfín Blanco), luce tumbada y tendrá su botella de sidra.

Este domingo, día de visita de LA NUEVA ESPAÑA, la sardina luce sin ojos. "Faltan algunos detalles", indica Fernando Paredano quien mide la pieza con ayuda de su nieto Lucas: "3,13 metros". La sardina trae este año otra novedad. "Solía ir sentada o de pie y esta vez va tumbada", detalla Lidia Rico, quien cuenta por qué empezó con la tarea. Corría el año 2013 y se quedó un poco impresionada con el coste de la sardina que encargaba la asociación que entonces organizaba el carnaval. "Pensé: ¡creo que puedo hacerlo yo’". La luarquesa liberó al entonces colectivo organizador de las fiestas luarquesas de las máscaras de este peso económico y ahora que el Ayuntamiento diseña el programa festivo continúa colaborando.

El matrimonio confecciona la pieza con ánimo altruista. Es Fernando Paredano quien aporta la inspiración. "Este año podría ser un delfín convertido en sardina", detalla por la postura en la que desfilará el miércoles 5 de marzo por las céntricas calles de Luarca, para llegar al puerto, la popular falla. Por lo demás, "te entretienes, lo pasas bien haciéndola y te diviertes", opina Paredano. Su esposa tiene otra versión: "Se colabora con el pueblo, sí, pero también te libera la mente". Allí, en el bajo donde se hace la sardina de papel y cartón, "casi desaparecen" las preocupaciones porque hacer la falla exige compromiso y plazos. "Te concentras en esto por imperativo y eso ayuda mucho a despejar la mente de otros problemas personales que te pueden ocupar", argumenta Rico.

La sardina sonará además como nunca cuando empiece a arder al portar en su interior más pólvora de la habitual. Se quemará si el tiempo deja (una se conservó tres ediciones seguidas por la lluvia) en La Llera. Hay 10 metros de mecha.