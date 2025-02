"Salave cumple para ser proyecto estratégico", según el promotor

La mina de oro de Salave "cumple con todos los criterios para ser considerada proyecto de interés estratégico de Asturias", señaló ayer José Manuel Domínguez, director de Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), la empresa que promueve desde hace años la explotación de Tapia de Casariego.

Domínguez participó ayer en Oviedo en una jornada técnica sobre "Sostenibilidad y descarbonización en la minería y la industria" organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España. En su intervención, Domínguez lamentó que en Asturias todos los grupos políticos defiendan a capa y espada a la industria, pero "implícitamente se segrega la actividad minera, considerándola casi como si no fuera industrial cuando tiene un valor enorme porque es una industria que no se puede deslocalizar".

El director de Exploraciones Mineras del Cantábrico –subsidiaria de la compañía Black Dragon Gold Corp, que cotiza en el parqué de Australia– señaló que la aprobación de la Ley de Proyectos de Interés Estratégico aprobada por el Principado abre una puerta para poder desbloquear el proyecto de la mina Salave. "Lo que queremos es que este proyecto de minería sostenible sea valorado desde e l punto de vista del interés general", señaló Domínguez, que a su juicio Salave "cumple todos criterios para ser considerado proyecto de interés estratégico de Asturias" y beneficiarse de la tramitación acelerada que abre esta nueva vía.

Juan José Fernández, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, abrió la jornada técnica destacando la necesidad de explotar los recursos minerales para reducir la dependencia de Oriente –principalmente China– y obtener materiales críticos necesarios para las tecnologías verdes que permitan avanzar en descarbonización. "Los grandes desmontes de las carreteras se ven con normalidad, pero no una pequeña cantera", apuntó Fernández.

Juan Ordieres, vicepresidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), apuntó que la "industria de los áridos seguirá siendo imprescindible para el sector de la construcción, porque aunque se reciclara el 100% de los materiales, aún se necesitaría entre el 82 y el 86% de áridos naturales". Además, Ordieres destacó que de las canteras dependen 658 empleos en Asturias.

Javier Granero, director de Taxus Medio Ambiente, consultora asturiana con un centenar de trabajadores, reconoció que "la historia no favorece a la minería por las malas praxis" del pasado. No obstante, señaló que "toda actividad tiene impacto y hay que analizar si merece o no la pena". Destacó que las tramitaciones son "complicadas" especialmente por "por las trabas burocráticas y por las muchas legislaciones que cambian cada año" y resaltó que "el talón de Aquiles de la mayoría de los proyectos es la parte ambiental". Defendió los proyectos de participación, siempre dentro de un cauce, y apuntó que cada vez más empresas les encargan estudios sociales previos a la presentación de proyectos para hablar con los afectados, las entidades locales, las asociaciones del territorio...

Los ponentes destacaron la necesidad de tener voz autorizada ante la opinión pública para que los opositores a los proyectos no monopolicen el debate. "Un buen ejemplo es el de los parques de baterías, que bien parecen bombas nucleares mientras que nadie se extraña de la presencia de gasolineras incluso dentro de las ciudades", señaló Granero.

Sobre los sistemas de almacenamiento de energía, Luis Santos, presidente de Batteryplat, señaló que Asturias tiene que aprovechar su bagaje industrial y su experiencia en el tratamiento de materias primas "para captar valor en el ámbito del almacenamiento".