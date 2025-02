Tineo ya tiene Mujer del año 2025 y es un ejemplo de emprendimiento rural en el siglo XX

María Josefa Rodríguez, de La Cabuerna, aunque natural de San Pedro, ha sido elegida Mujer del año 2025 del concejo de Tineo. Un reconocimiento que asegura que "no lo merezco", pero agradece que se hayan acordado de ella. Si algo la caracteriza a sus 78 años son sus ganas de vivir y disfrutar. Confiesa que todo lo que sea participar en actividades festivas se apunta pero "si me mandan trabajar, eso ahora ya no", asevera entre risas.

Y es que ella es de una generación en la que siendo todavía una niña tuvo que empezar a colaborar en casa. Apenas pudo finalizar los estudios primarios y ya tuvo que encargarse de labores de la labranza o salir a servir en casas más pudientes. Desde ese momento, el trabajo marcó su día a día. Se casó con un comerciante de La Cabuerna, José Manuel Rodríguez, y se incorporó al trabajo en el negocio familiar, además de atender una pequeña ganadería y criar a sus dos hijos. Doce años después de casarse, su marido fallece tras enfermar de cáncer y ella con 40 años y acompañada por su suegra decidió continuar con el negocio de comercio y almacén de piensos. Fueron años complicados, pero Josefa Rodríguez asegura que "siempre tuve mucha moral para enfrentar la vida, aunque no fuera fácil y tiré para adelante con lo que pude".

Se convirtió así en una mujer emprendedora en el medio rural a la que le tocó abrirse paso en un mundo de hombres. "Estar al frente del negocio no fue fácil, había muchas deudas y una mujer entonces no era como ahora que hay más igualdad, muchos pensaban que los iba a engañar", rememora y añade que "era un mundo de hombres y a alguno lo tuve que agarrar por la solapa, pero eso pasó y ahora vivo muy bien, muy bien".

Su hija María del Carmen Rodríguez relata que fueron años de intenso trabajo con un negocio que incluía molino y almacén de piensos, un bar-tienda - que era la actividad principal -, pasando por el servicio de teléfono público o el juego de bolos, además de tener estanco, delegación de correos, pago de pensiones a jubilados de la zona, compra venta de artículos como los cueros de vacas... Todo ello "con una fiscalidad y una burocracia poco adaptada a su singularidad y sin vacaciones ni permisos", puesto que eran negocios que abrían todos los días del año y que incluso cumplían "una clara función social en el concejo al ser un espacio de información, encuentro y ocio", recuerda su hija.

Además, en los últimos años antes de su jubilación, pasó a regentar el centro social de Navelgas. En la actualidad, disfruta de las pequeñas cosas como pasar tiempo con su familia y con sus amigas, con las que sale los domingos a comer. También ayudando a los escolares a realizar el cambio de transporte que se realiza en La Cabuerna. Además forma parte de la mascarada de invierno los guilandeiros, en la que participó en su última salida el 15 de febrero por los pueblos de Obona y Campiello, dando vida al personaje del sastre. La entrega del galardón se celebrará en un acto homenaje el próximo viernes 7 de marzo, a las 18.00 horas, en la Casa de Cultura de Tineo.