Cruce de acusaciones a cuenta de las colonias de gatos en Puerto de Vega

La asociación de Puerto de Vega "Cuatro patitas" que, entre otros asuntos, esteriliza y cuida a las colonias de gatos de este enclave naviego y su entorno se queja amargamente de la situación de los animales y del colectivo en sí. La presidenta, Carmen Mesa, asegura que el gobierno municipal "no paga las facturas" que tienen que ver con la manutención, enfermedades y esterilización de los felinos. "Valoramos incluso llevar el caso a los tribunales y que decidan", advierte Mesa, quien asegura que el Ayuntamiento, al margen del color político, "no cumple" en este caso con la Ley de Bienestar Animal. Según explica, hasta la fecha los veterinarios con los que colaboran se hacían cargo de las atenciones, "pero ahora, si el Ayuntamiento no paga, se niegan y es comprensible", subraya Mesa.

La presidenta del colectivo lamenta la situación. "Hacemos una labor social que deberían hacer los ayuntamientos, pero todo son dolores de cabeza", apunta. La asociación "Cuatro Patitas" atiende a las colonias de gatos de Puerto de Vega y de los pueblos del entorno. En total, "centenares". "Se les da de comer a una hora en concreto y hay que estar pendientes de todo, de desparasitarlos, por ejemplo", explica. En un año, añade Mesa, puede gastar de su bolsillo unos 3.000 euros. "Empezamos a estar cansadas porque somos dos las que llevamos el peso y una cosa es ayudar y otra que una administración no se haga cargo de lo que debe por ley", añade.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Navia informa de que incluso se abonaron dos facturas que se presentaron fuera de plazo por la labor social realizada y de que la asociación se niega a firmar el preceptivo convenio. Es más, el gobierno naviego asegura que, en este caso, el colectivo no dice toda la verdad. La alcaldesa, Ana Isabel Fernández, apunta que es "absolutamente falso" que haya facturas pendientes en las clínicas veterinarias en las que se atiende a los gatos de las colonias y este dato "se puede verificar con ellas". Y añade: "El Ayuntamiento de Navia ha abonado gastos veterinarios vinculados por importe de 13.000 euros en 2024 y aún ha abonado dos facturas presentadas fuera de plazo, según acuerdo del Pleno con el voto en contra de PSOE e IU, que no querían que se pagaran".

Fernández añade que, según la ley de Bienestar Animal, la gestión de colonias felinas se puede hacer en colaboración con asociaciones protectoras de animales, "pero esta asociación no ha querido firmar ningún convenio con el Ayuntamiento, ni en el mandato anterior, ni en el actual". "El Ayuntamiento está asumiendo gastos, pero también debe controlar la gestión de las colonias felinas y ese control requiere un convenio y una colaboración entre la asociación que está realizando el gasto y el Consistorio", subraya Fernández. Para la alcaldesa naviega, el empleo de los recursos públicos "debe ser riguroso y el Ayuntamiento no solo debe estar para pagar facturas, sino también para controlar los gastos".

La asociación no quiso firmar el convenio "porque nos quieren hacer responsables de todo y no es así cómo se debería funcionar", dice Mesa.