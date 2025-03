Valdés, un "boom" inmobiliario como una casa

–¿Por qué en Valdés?

–Pues echa un vistazo. Aquí lo tenemos todo: paz y tranquilidad, entorno rural, estamos cerca de Avilés...

La respuesta se repite no con idénticas palabras, pero sí con similar argumentario si se pregunta a las personas que construyeron una casa unifamiliar en un entorno rural de Valdés, alejado de Trevías y Luarca. El Ayuntamiento ha detectado un repunte en el número de licencias para construir o rehabilitar viviendas unifamiliares. "Cada año hay incremento, especialmente en la costa", revela el alcalde, Óscar Pérez.

Arturo Fernández, en su futura casa de Cadavedo. | A. M. SERRANO

Por muchos pueblos del interior proliferan las ofertas de venta de casas y en primera línea de costa, es notorio el avance en cuento a rehabilitación y construcción. En datos, se ven así: Durante los últimos tres años, de 2022 a 2024, el Ayuntamiento de Valdés emitió 104 licencias de nueva construcción o rehabilitación de viviendas. "Este dato supone triplicar los números del trienio 2019-2021 demostrando una dinámica económica positiva ligada al sector de la construcción", valora el regidor. "Sin duda es motivo de satisfacción que cada vez sean más las familias que eligen nuestro concejo para desarrollar un proyecto de vida" , añade.

En 2022, se hicieron 15 rehabilitaciones y 17 viviendas nuevas; en 2023, 15 rehabilitaciones y 14 viviendas nuevas en 2023 y el año pasado, 23 rehabilitaciones y 20 viviendas nuevas en 2024. "Somos un concejo amable", promociona Pérez, quien ofrece detalle sobre el reparto de las obras si se quieren ubicar sobre el mapa del concejo. En vivienda nueva, 43 se levantaron en línea de costa y ocho en la zona interior. Si se habla de rehabilitación, 38 en la línea de costa y 15 en la zona interior.

Arturo Fernández tiene 37 años, es ingeniero de minas y trabaja para una multinacional del sector del petróleo en Argelia. Su madre es de Cadavedo, su padre de Trubia. Siempre tuvo "un arraigo especial" con Cadavedo. Los veranos, la playa, las fiestas... "En fin, que quiero que mis hijas tengan la posibilidad de vivir una infancia como la mía", dice. Por eso cuando sus padres le donaron una pequeña parcela en Cadavedo, hizo números (la familia vive en Oviedo y él trabaja seis meses al año fuera y seis descansa) y se lanzó. Encontró con muchas trabas, pero como suele pasar con las personas que desean tener "casa en el pueblo", el impedimento no fue tan mayúsculo. En su caso, la casa tenía que estar a 25 metros de la carretera nacional, con la linda. En el pasado, la viviendas se construían casi a pie de vía, algo que ahora por normativa "no puede ser". "No tiré la toalla y eso que tuve muchos problemas", reflexiona.

Tener una casa propia, diferente a la materna, en el pueblo "era un gran sueño". Tenía que ser en Cadavedo. Hoy por hoy, solventados los tediosos trámites para hacer la vivienda a los 25 metros exigidos de la carretera nacional 634, la familia está a punto de estrenar. En dos meses, la peculiar casa "en curva porque no teníamos más espacio", será habitable. "Tal es el poder de la zona rural que buscamos una alternativa arquitectónica muy moderna; yo cuando vuelvo de trabajar quiero descansar y este entorno es único", subraya Alberto Fernández. Desde su casa se ve la ermita dedicada a la Virgen de Riegla y una gran parte de la montaña asturiana que rodea Cadavedo. "Un lujo". Y un lujo fue también para Marlene Muñiz, avilesina con lazos familiares en Valdés, poder construir su casa en San Feliz. Siempre quise volver al pueblo y esta zona es especial; además estoy cerca de todo: de Trevías, a un paso; llego a Luarca en quince minutos; y a Avilés en media hora", apunta. Estrenó casa hace ya unos años y ahora recomienda la experiencia. "El terreno no fue tan caro por ser del interior, pero insisto en que estás cerca de todo; además en Trevías tienes todo tipo de servicios, empezando por el centro de salud", puntualiza. Marlene asegura que con pocos años decidió volver. Encontró trabajo en un supermercado y ahora estudia el grado superior de administrativo. "Estoy muy contenta, sobre todo por la tranquilidad".

El Ayuntamiento de Valdés espera ahora que este filón de la tranquilidad no se estanque y el concejo "que ya progresa como que es, un muy buen lugar para vivir y tener una segunda residencia", dice el alcalde, continúe atrayendo población.