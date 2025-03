Cudillero espera 5.000 participantes en la fiesta de las personas mayores

Cudillero acogerá el próximo 10 de mayo la XXV Concentración de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA), a la que se prevé que acudan unas 5.000 personas. Se trata de una cita especial tanto porque cumple un cuarto de siglo, como por coincidir que Cudillero es la tierra natal del nuevo presidente del colectivo, Cesáreo Marqués, que asumió el cargo en 2024 y para él será su primera concentración.

"Para mí es un honor porque se cumple un año de que estoy en la presidencia, así que es una satisfacción y una responsabilidad de que todo salga bien", asegura. Explica que la elección del municipio depende de que el Ayuntamiento se postule para acoger la cita y ya desde que se celebró en Gijón el pasado mayo, Cudillero mostró su interés por ser la sede en 2025.

"Para Cudillero este acto es importante porque el equipo de gobierno ha sido un claro defensor de las políticas públicas dirigidas a los mayores de nuestro municipio", destacó el alcalde, Carlos Valle, durante la presentación, este martes, de la concentración. Sobre el programa de actividades que se desarrollará ese día, aún por cerrar, e Regidor avanzó que se buscará "involucrar a todo el municipio".

La concentración se iniciará con un acto institucional por la mañana al que seguirán diferentes actividades lúdicas por la tarde, en las que está previsto que actúen diferentes agrupaciones musicales del concejo.

Para la federación de asociaciones de personas mayores, que cuenta con un centenar de colectivos inscritos que representan a 65.000 personas, la concentración también tiene tintes reivindicativos. Cesáreo Marqués asegura que en lo que insistirán ese día es en pedir que "las pensiones estén blindadas en la Constitución; esa demanda es un clamor, no podemos estar como este año, que si primero se suben y luego no, no se puede jugar con esto". Además, pondrán el foco en la lucha contra la soledad no deseada y en la necesidad de promover un envejecimiento activo.