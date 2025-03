Quejas en una de las rutas escolares de Navia: "Ya dejaron en tierra a los menores cuatro veces"

Las familias de una veintena de menores de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del instituto naviego muestran su preocupación por la situación del transporte escolar del que hacen uso sus hijos.

Esta mañana, miércoles, el autocar "no apareció en lugar ni a la hora prevista". La portavoz de la parroquia y madre de uno de los alumnos, Susana Rodríguez, lamenta que no se tenga en cuenta la situación de los estudiantes, "que son menores", y asegura que el hecho no es puntual: en lo que va de curso ya pasó cuatro veces. En dos ocasiones, el transporte no apareció a primera de la mañana en las paradas correspondientes, a saber, Talarén, Anleo, Sante, La Colorada y Salcedo. Los estudiantes volvieron a casa y se encargaron los familiares de llevarlo al centro escolar.

En otra ocasión, los recogió el autocar que hace la ruta hasta el colegio público Ramón de Campoamor, "pero los dejó allí", no dando continuidad, advierten las familias, a la guardia y custodia necesaria. En los dos casos restantes, el transporte no se presentó para volver a la casa, a las dos y media de la tarde.

"No solo es algo que trastoque a las familias que trabajan por las mañanas, es que nos preocupa mucho esta situación porque ya no sabemos cuándo va a faltar el transporte y cuándo no", resume Rodríguez, para quien la situación no es justificable "porque no recibimos aviso alguno".

Una representación de padres se reunió este miércoles con la dirección del instituto Galileo Galilei de Navia para exponer el problema. También aseguran que han enviado varias quejas a las Consejerías de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias y Educación sin, de momento, obtener respuesta.