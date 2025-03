La sardina más sidrera sale a la calle en Luarca y reparte 500 rosquillas y 12 litros de anís: "Se acabó la fiesta"

La sardina que protagoniza el entierro del miércoles de Ceniza en Luarca lució este año más asturiana que nunca. Portó un trasgu, llevó un barril de sidra (y vaso para el 'culín') y avanzó por las céntricas calles de la capital de Valdés haciendo un homenaje a a la cultura sidrera por ser desde el pasado diciembre Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por primera vez, el Ayuntamiento de Valdés, organizador de la cita, además de las tradicionales rosquillas (500 con y sin gluten) y 12 botellas de anís (a lo que hay que sumar lo que reparten por particulares), ofreció sidra. "Es la gran novedad", declaró la concejala de Ferias, Andrea Magdaleno, poco antes del inicio del desfile, que salió pasadas las siete de la tarde. Con la posterior quema del muñeco, algo que ocurre en la Llera, se acabó la fiesta, llega la Cuaresma (penitencia, ayuno y abstinencia) y la sardina y su espíritu desparece para dolor y pena de todos los asistentes.

Carmen Moyano es una vecina de Luarca fiel a esta cita. Viste de negro en recuerdo a una celebración y a una sardina que ya no volverán este año. "Para mí es lo mejor de los carnavales, este desfile porque es tradicional y no se hace en ningún otro sitio de Asturias así, con rosquillas y anís", opina.

La comitiva avanza desde la avenida de Galicia con personas disfrazadas y sin disfrazar. Hay muchas rosquillas para comer y también bebida para apagar la sed del dulce. "Nos gusta venir porque es divertido", cuenta Carnen López con gracia. Algunos participantes escenifican su pena con presuntas lágrimas y gritos y para terminar se lee el testamento de doña Sardina Pez. Es un texto escrito y recitado por el luarqués Fernando Paredano quien, junto a su esposa, Lidia Rico, también se encargados de diseñar y hacer, con sus manos, el particular muñeco que en Luarca se quema como una falla valenciana.

Público durante el desfile. / A. M. Serrano

Hubo en el escrito referencias a la sidra. "Ye patrimonio de la humanidad / pues según el consejo / todos la sabemos escanciar / y digo yo que sí / unos con el taponín / y otros con el artilugio, / la cosa ye que no se pierde ni un solo culín / cuesta mucho levantar el brazo / pesa abondo la botella / no atino con el vaso / mancho mucho el piso / y chisco a la parienta...". Y también al anuncio publicitario de una compañía eléctrica que eligió la costa de Luarca y la villa para promocionar sus proyectos relacionados con los parques eólicos marinos. "Lo único bueno del caso / que el pueblo lucia tan guapo / que hasta los vecinos / buena envidia sintieron / de no haber sido ellos / a los que la empresa eligieron / cuando veas los molinos girar / coge el esquileiro o el zalabardo / y tira para la playa / a pañar centollos , andaricas y quisquillas / que ya vienen bien cocidas". No faltaron referencias a otros temas controvertidos, como el polémico beso del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso: "Decía la canción / te puedo dar un beso de hermano / te puedo besar en la mano / pero el piquito de amor / no se lo doy a cualquiera. / El rubiales cuando besa / es que besa de verdad / y aunque le cueste un potosí / pues tengo abondo pedigrí / para pagar el desliz / sacando la billetera / cargada de petrodólares / de Arabia Saudí".

Inteligencia Artificial

El testamento de la sardina también arrojó luz sobre otros asuntos de actualidad, como la Inteligencia Artificial. "Solo por curiosidad / pedí a la inteligencia artificial / me diera información / sobre nuestro carnaval / ¿ye tan guapo como dicen? / ¿ye tan bueno como pienso? / ¿ahiló mejor en Asturias? / y la IA que ye muy lista / esto respondió / el mejor del mundo / Río de Janeiro / el más guapo Venecia / pero el más prestoso, / el que destaca, / el más folixero, / el que marca, / el que Asturias domina / no es otro que Luarca / y su entierro de la sardina". La Princesa de Asturias, embarcada en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, fue otro de los asuntos "diana" para el testamento: "Si el abuelo emérito / regatea al personal / de Dubai a Sanxenxo, / y papa rey hace lo mismo / en el archipiélago balear / porque ella no va a ir / con el buque escuela / de vacaciones en el mar. / Pone rumbo al Caribe / o al carnaval de río / a bailar salsa o samba / allí donde arribe. / Y digo yo no estaba mejor / amarrando a la peña la mina / y tomando un culín / aquí en esta agradable compañía".

El escrito que dejó doña Sardina Pez no se olvidó de uno de los premios desfile de carnaval de Luarca del pasado sábado, el que logró el grupo "disfrazado" de fiesta del Rosario: "Y por cierto / algo estaremos haciendo bien / cuando estamos bendecidos / por el mundo divino, / que nos envía / a la virgen del rosario / a desfilar en carnaval, / y encima gana / y se lleva los cuartos / para la corte celestial / o pal barrio del Cambaral".

El desfile estuvo animado por la charanga El Compango y por una canción bailonga que firmó para la ocasión Marcelo Suárez.