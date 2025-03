Alarma en Tineo: los lobos ya atacan junto a las casas y el colegio en Navelgas

En Navelgas (Tineo) no necesitan salir al monte para oír el aullido del lobo. Durante estas últimas noches, los vecinos han podido escucharlos desde sus propias casas en la lejanía. A ello se añade, que el jueves, viernes y sábado pasados el pueblo amaneció con ataques a los rebaños de ovejas de varios vecinos que suman la pérdida de una veintena de animales, por ahora, ya que en sus cuadras aún tienen algunos ejemplares heridos. Unos ataques que se han producido en el centro de Navelgas, al lado del colegio y también del consultorio médico, por lo que los vecinos reclaman algún tipo de control para poder alejar a los cánidos de la localidad.

Héctor Fernández es el propietario de uno de los rebaños atacados, con más de cien cabezas de la raza xalda, que recuerda que está en peligro de extinción. Perdió cuatro en el ataque y al día siguiente murió el carnero, lo que achaca al esfuerzo de huir, ya que no presentaba heridas, y dos ovejas más que estaban mordidas. Además, aún le quedan otras dos heridas que no sabe si podrán sobrevivir. Defiende que toma todas las medidas de protección para su rebaño: malla cinegética, pastor eléctrico y postes de hormigón. "Pero como el terreno está muy húmedo acabaron escarbando en la tierra y pasando por debajo del cercado", explica. Su finca está encima del colegio de Navelgas y cuenta que los otros rebaños afectados también se encontraban dentro del pueblo, en la propia huerta de la casa y al lado del consultorio de salud. "Encontrar las ovejas tiradas por el prado fue una imagen dantesca, más cuando vi que un cordero intentaba mamar de su madre muerta", describe este ganadero, que asegura que el pago de los daños no compensa la pérdida sufrida. "Lo que pierdo no es un valor comercial, son mis ovejas, comen de mi mano y además hago un trabajo de selección genética, una de las que murió era la mejor del rebaño", lamenta y pide que se haga un control en la zona "porque se ha visto que este lobo o lobos han perdido el miedo y ven que aquí tienen su supermercado".

El sindicato URA se hecho eco de esta situación y ha exigido a la Consejería de Medio Rural que se tomen "medidas inmediatas". Por su parte, desde Consejería anuncian que los guardas certificarán la situación de Navelgas y "en función de sus informes se tomarán las medidas pertinentes".