La escuela de Valdepares celebra recuperar su unidad de Primaria "en peligro", pero pide contar con personal docente fijo

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio de Valdepares, en la localidad franquina del mismo nombre, celebra como un "logro importante" que Educación garantice el mantenimiento de la unidad de Primaria que "peligraba" desde hace varios cursos. Las familias aplauden que esta plaza no sea eliminada, pero también lamentan "profundamente que, a pesar de este avance, aún no se haya asignado personal docente fijo para esta unidad". Es por ello que exigen al Principado que "se asignen los recursos necesarios para asegurar la estabilidad del profesorado a través de la adjudicación de un puesto fijo".

En este sentido, la AMPA deja claro que no disponer de profesorado fijo supone un "desafío continuo" que tiene un impacto "más allá de las aulas". "En un contexto rural como el nuestro, la creación de una plaza estable de empleo docente no solo es esencial para garantizar la continuidad y estabilidad educativa, sino que también representa una oportunidad vital para el desarrollo social y económico de nuestra comunidad", añaden. Consideran que no disponer de una adjudicación fija es un ejemplo de la "escasa atención" que se presenta a las necesidades de los núcleos urbanos.

El colectivo de familias de Valdepares se muestra dispuesto a seguir "luchando por una educación justa, equitativa y de calidad, porque no hay reto demográfico sin escuela rural".