Frente común de Galicia y Asturias para proteger las fabas: "La situación es dramática y necesitamos ayudas ya"

Los sindicatos COAG-Asturias y Labrego Galego reunieron este viernes en Navia a los productores de faba asturiana y gallega para llegar a acuerdos y concretar peticiones a las administraciones regionales y nacional en vista de los "catastróficos" resultados de la cosecha de 2024.

Por parte de COAG-Asturias, la secretaria general, Mercedes Cruzado, pidió ayudar "ya" y "de forma directa al productor" para evitar el abandono. Además, preocupa la situación de los jóvenes que se beneficiaron de las ayudas de primera incorporación y que "sin ingresos, no pueden seguir adelante cuando las bases para no devolver el dinero les piden que se dediquen el cien por cien de su tiempo a esta actividad", explicó Cruzado. El futuro pasa por tener en cuenta "a corto plazo" ayudas relacionadas con el tipo de productos que se pone en el mercado. Es decir, un producto específico de un territorio, asociado a la cultura de un lugar y que necesita de una mano de obra distinta a las grandes extensiones de leguminosas forrajeras. Así, según la reunión que se celebró ayer, viernes, no basta con disponer de ayudas por superficie como las pactadas hasta la fecha en el ámbito europeo (se trada de las de la PAC, que son 60 euros por hectárea) ni tan siquiera de las articuladas como medidas especiales este 2025 por Asturias (635 euros por hectárea).

"Hablamos de explotaciones pequeñas, familiares, de pocas hectáreas; en este sentido, no se está teniendo en cuenta esta realidad; no se trata tanto del espacio físico cultivable como de conocer el sector y asociar la ayuda a la producción perdida en relación con lo cosechado en los años anteriores en este mismo terreno", informó la secretaria general de COAG-Asturias, quien dijo que no tiene nada que ver una explotación ganadera que trabaja con 30 o 40 hectáreas con una empresa dedicada a la faba asturiana, que puede tener dos hectáreas para cultivar.

La faba asturiana y también la gallega "atraviesan por un momento dramático", según ambos sindicatos. Las pérdidas medias representan el 80 por ciento de las producciones. Es decir, "no hay ingresos para afrontar una nueva cosecha; con los beneficios de la anterior, apenas compran las semillas", indica Cruzado. La secretaria general de COAG-Asturias ahondó en un aspecto humano: "Detrás de estas explotaciones hay familias que se han quedado sin nada y que se ven obligadas a buscar otros trabajos", añadió. Con todo, tanto desde el ámbito gallego como desde el asturiano se buscará "visibilizar" esta esquina del mapa peninsular "donde se produce una faba especial que no puede presentarse para muchos trámites como una leguminosa genérica", detalló la secretaria general del sindicato gallego, Isabel Vilalba.

Mercedes Cruzado e Isabel Vilalba, durante el encuentro celebrado en Navia. / A. M. Serrano

Por su parte, los productores mostraron sus dudas por las ayudas y por el futuro de los jóvenes que han tramitado las incorporaciones. El Principado se comprometió a estudiar caso por caso en la última reunión organizada por el Consejo Regulador de la Faba Asturiana y celebrada en Luarca para conocer la situación de cada agricultor. Pero, advierten los que cosechan faba asturiana, "no hay avances" y solo se ha hablado de una potencial moratoria que todavía no tiene marco legal. "No nos tienen en cuenta y nos tratan como a ignorantes", fue alguno de los lamentos. COAG-Asturias pedirá a este respecto que se tenga en cuenta la situación de las familias y a los jóvenes que, sin ingresos, tienen que estar sometidos al régimen agrario. "Se debe dejar trabajar a la gente en otra cosa", indicó Cruzado. También se dirigirá al Serida para conocer qué proyectos hay asociados a la faba asturiana.

La secretaria general de Labrego Galego opinó que Asturias "pone en marcha medidas pioneras de ayuda al sector", que tal vez podría copiar Galicia, una comunidad autónoma con otros planteamientos, según sus palabras. De hecho, tras la reunión, se redactará un informe con las inquietudes de los profesionales del sector y se tendrán en cuenta las ayudas públicas anunciadas hasta la fecha para ver "cómo se puede pactar algo que beneficie a todos", indicó Vilalba. Los sindicatos no descartan dirigirse al Ministerio del ramo para que atienda al sector y para darle "la visibilidad que merece", dice Vilalba. "Somos como invisibles porque somos pocos", subrayó la secretaria general del sindicato gallego que convocó el encuentro junto a COAG. Lo "ideal" sería arbitrar un tratamiento diferenciado en este momento de "crisis" y también apostar por destinar más fondos a investigación. Ambas secretarias generales señalaron las, por ejemplo, "injusticias" en cuanto al uso de fitosanitarios. En Galicia, se permite utilizar un principio activo para la agricultura ecológica que está prohibido para la faba. "Algo que no tiene mucho sentido en un momento como el actual, en el que con respecto a la faba, necesitamos ayuda por todos los frentes", concretó Vilalba.

En el encuentro también se habló de mejorar la semilla para hacerla resistente a las nuevas enfermedades asociadas al cambio del clima. Mercedes Cruzado aclaró que los cambios climáticos no se pueden cuestionar y, a este respecto, "es necesaria, insisto, más investigación para lograr también productos que ayuden a la planta a ser resistente y no interfieran en el consumo" del producto.

La cita sirvió, además, para reunir a los productores de uno y otro lado de la frontera, algo que hasta la fecha, no había ocurrido. Las pérdidas, por ser similar el clima en la zona costera y algunos municipios del interior del Occidente, son "similares" y "dramáticas". "Nos estamos jugando el futuro de un sector que en Asturias es muy importante; me pregunto cómo haremos la fabada asturiana sin fabas", destacó Cruzado.

La secretaria general del sindicato gallego aseguró que, bien tratado por las administraciones en este momento de crisis, el sector será estratégico porque puede ser atractivo para los jóvenes, es más estacional y se completa otros ingresos.

En Asturias, según el Consejo Regulador de la IGP Faba Asturiana hoy por hoy hay 127 productores de faba asturiana. En la campaña 2024-2025, según el Consejo, se recogieron 173,21 toneladas, 74,77 toneladas son amparables, 30,38 están compradas y 25,54 toneladas están amparadas.