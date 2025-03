El diseñador asturiano que viste a Lady Gaga: "Es un sueño hecho realidad"

El diseñador tapiego Arturo Obegero ha vuelto a conseguir que una artista internacional luzca uno de sus diseños. En este caso ha sido la cantante Lady Gaga, que sigue a Adele, Harry Styles o Beyoncé en la elección de un look del asturiano. "Es un sueño hecho realidad", señala el modisto .

Lady Gaga lució varias prendas de la colección "El amor brujo" para actuar en el programa Saturday Night Live (SNL) de la cadena norteamericana NBC. El pasado sábado la cantante tuvo un papel protagonista en el popular programa televisivo, que está celebrando su cincuenta aniversario. No solo lo presentó, sino que actuó poniendo en escena su single "Abracadabra". En ese momento, lució un espectacular conjunto rojo con sello Obegero.

"Yo sabía que iba a actuar en el SNL, así que me puse como loco a enviar e-mails y mensajes directos a su equipo de estilistas hasta que uno me respondió. Al principio queríamos hacer algo customizado, hecho a medida, pero había muy poco margen de maniobra, entonces al final le dimos un look que ya estaba hecho y lo alteraron", explica Obegero sobre cómo se logró esta colaboración tan especial. No obstante, no se rinde y confía en una oportunidad para crear un look hecho a medida, algo que "sería increíble".

Imagen promocional de Lady Gaga para el programa de la NBC. / R. T. C.

"Es heavy porque yo crecí con Lady Gaga y compraba todos los álbumes. Me acuerdo que mi amiga Ana y yo hasta nos disfrazamos en Tapia de ella cuando sacó su primer disco...Lady Gaga es alguien importante para mí, me inspira mucho", contó Obegero a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA. Señala además que Lady Gaga es una de las razones por las que se metió en el mundo de la moda, pues admiraba los looks de la cantante de la mano del diseñador Alexander McQueen. "Hacían cosas impresionantes", apunta Obegero.