Enfado monumental en Pesoz: así luce la ventana de A Paicega con un grafiti "que es un acto vandálico"

Enfado monumental en Pesoz por un acto de vandalismo en uno de los corazones del concejo, A Paicega. Un grafiti luce desde el pasado viernes en una puerta de acceso a uno de los barracones de este icónico pueblo del concejo, desde donde los turistas se suelen tomar la foto del recuerdo.

La alcaldesa, Lucía Villanueva, denunció este martes, los hechos ante la Guardia Civil. Se trata de un delito contra el patrimonio (A Paicega está incluida dentro del inventario del Patrimonio Cultural de Asturias) y las sanciones, según las fuentes consultadas, podrían elevarse a 125.000 euros por tratarse de una falta grave. "En nombre del Ayuntamiento de Pesoz quiero expresar mi más firme repulsa ante estos actos de vandalismo, un un claro ejemplo de la falta de respeto hacia el patrimonio y la propiedad privada", indica la regidora.

"Pesoz -añade- siempre ha sido un concejo hospitalario con sus visitantes y un lugar de acogimiento a todo aquel que venga con ganas de disfrutar de su paisaje, su paisanaje y su patrimonio". Villanueva asegura que no se trata de estigmatizar un estilo o una propuesta artística, "pero este no es lugar". "Este tipo de actos no son bien recibidos en tanto en cuanto afectan al patrimonio del municipio y su consiguiente limpieza ocasiona una serie de gastos que, desgraciadamente, todos asumimos; pido responsabilidad a los turistas , afirma la alcaldesa.

La "ventana" que fue grafiteada mira al río Navia y de alguna manera recuerda al valor paisajístico de la zona y su historia reciente, como la del pueblo, habitado en su día por las familias de los trabajadores que levantaron el embalse de Grandas de Salime. Las propiedades que están abandonadas son propiedad de la firma Saltos de Navia.

El Ayuntamiento intenta hacerse con estas edificaciones para convertir el conjunto en ruina consolidada y las negociaciones con la empresa avanzan a buen ritmo.

Hasta la fecha, pese a tratarse de ruinas sin habitar y muy visitadas, el Ayuntamiento no tuvo que lamentar un hecho similar. Ahora procederá, en el menor tiempo posible, a la limpieza del muro grafiteado pese a las escasas posibilidades económicas del concejo, que cuenta con 135 habitantes.