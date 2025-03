La historia de la coañesa Matilde Suárez, flamante premio Ría del Eo de poesía en gallego-asturiano

Se crio en un ambiente donde los libros y la lectura eran algo importante, si bien el primer recuerdo como escritora que tiene la coañesa Matilde Suárez se remonta a los 11 años, tras la muerte de Raquel, su abuela materna y una mujer que la marcó especialmente. "Y digo yo ¿qué es un muerto? Y es algo que aún no acierto porque temo a quien he amado. Un muerto es un dormido antes de haber despertado", recuerda de aquel escrito juvenil que le ayudó a superar el mal trago de aquella pérdida. Desde entonces, con más o menos constancia, la escritura ha formado parte de su vida y ahora acaba de ganar su primer premio de relevancia: el IV Concurso de Poesía Ría del Eo en gallego-asturiano.

Precisamente se premia la poesía "Naquel tempo... y neste", todo un tributo a la mujer rural en el que están muy presentes su madre y su abuela. "La poesía habla de la lucha de las mujeres de antes, que trabajaban y trabajaban. Voy contando su historia, de cuando iban al río a lavar ropa o trabajaban al jornal. No nombro a nadie más que a mi madre y mi abuela, pero hablo de todas", relata.

"No me lo esperaba, pero es un orgullo", confiesa, al tiempo que se muestra convencida de que el galardón le servirá de estímulo. "Me motiva a prepararme para el siguiente, me gustan los retos", señala desde la biblioteca Gonzalo Anes, de Ortiguera, con la que ha colaborado en diferentes proyectos.

Matilde Suárez en la biblioteca de Coaña. / T. Cascudo

Volviendo a sus inicios, cuenta que escribe desde pequeña, en parte gracias a que sus padres le inculcaron la pasión por la lectura. Sin embargo, apenas conserva sus escritos de aquella época porque tenía cierta vergüenza a mostrar sus textos. Pasó el tiempo, se formó como perito mercantil y trabajó en diferentes negocios como administrativa, hasta que logró un puesto en el hospital de Jarrio. Primero de telefonista, después como celadora y, finalmente, se jubiló como auxiliar administrativa en el archivo, tras tres décadas de oficio. En 2004 decidió apuntarse al taller de escritura "Foro de las Letras" que promovió LA NUEVA ESPAÑA bajo la coordinación del periodista Tino Pertierra. Y fue gracias a esta experiencia que superó su miedo y se atrevió a enseñar y a publicar sus letras, entre otros en la sección de Cartas al Director de este diario. "A partir de ahí perdí el miedo, me atreví y empecé a escribir relatos cortos, también poesía", expone.

Confiesa Matilde Suárez que para ella escribir sirve también como terapia y para liberar pensamientos que se agolpan en su cabeza. También cuenta mucho de sus vivencias, de la vida de antaño. De ahí el tema de la poesía premiada por el Ría del Eo, un galardón que nació hace cuatro años para fomentar la escritura en gallego-asturiano. Dice que, pese a ser su lengua materna, le cuesta escribirla según la norma, por eso busca siempre quien se lo corrija. En este punto, reivindica también la importancia de escribir según las particularidades de la fala local de cada lugar.

"Tengo temporadas que escribo mucho, otras menos, pero siempre tengo proyectos", apunta esta mujer inquieta, que también está aprendiendo a tocar la guitarra y va a clases de talla de madera. Este premio, añade, es un estímulo para seguir contando historias. "Me presento a lo imposible", bromea.