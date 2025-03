Los ganaderos se manifiestan en Tineo: Navelgas reclama medidas para frenar los continuos ataques del lobo

Vecinos de Navelgas (Tineo) y de los pueblos de alrededor, también del valle de Paredes (Valdés), se manifestaron este miércoles en la localidad tinetense para protestar por la gran presión que está ejerciendo el lobo en la zona, con ataques continuados en las últimas semanas que ya han causado más de una veintena de bajas, principalmente de ovejas. Los vecinos denuncian que la situación "es insostenible" y reclaman algún tipo de medida para proteger a sus animales.

El último ataque fue el pasado lunes, en el pueblo valdesano de Agüera de Paredes (límite con Tineo), donde el vecino de Navelgas José Iglesias Suárez perdió una oveja más al lado de su casa y sus cámaras de seguridad pudieron grabar al lobo paseándose por el centro de la localidad. "Ya no tiene miedo a nada, da igual que estén las casas, que haya luz, esto es inviable, alguna medida se tiene que tomar", señala este ganadero, que en octubre sufrió otro ataque en el que perdió tres ovejas y a la mastina que las cuidaba. "Aquí estamos indefensos de los animales salvajes, empezaron con las ovejas, ya están atacando potros e irán a por el ganado mayor, nos están comiendo y nos van a hacer marchar de aquí, no podemos subsistir aquí de esta forma", expone.

El sábado, muy cerca de Navelgas, en Vega de Muñalén, Ángel Rodríguez perdía a una potra de seis días. "Me llamó una vecina a las siete y veinte de la mañana porque oía a la yegua relinchar mucho y cuando llegué la potra aún estaba con vida y medio comida, las comen con vida, el sufrimiento que pasó ese animal parece que no le da pena a nadie", relata. Asegura que la finca donde estaban sus animales está situada al lado de las casas del pueblo "en un sitio aparentemente seguro que no es normal que lleguen los lobos, ahora no sabemos adónde llevarlas, porque estos animales no pueden estar en la cuadra, tienen que estar en el pasto".

URA denuncia que la Consejería "está desaparecida" ante la "situación límite" que viven los pueblos

Navelgas vivió hace dos semanas tres días de ataques seguidos y en pleno centro, al lado del colegio y del consultorio médico. En esos ataques, Manuel Luis Gancedo perdió a su carnero. "Tenía al rebaño entre dos casas, al lado del centro de salud y el cuartel de la Guardia Civil, los lobos se nos están metiendo en las casas", denuncia y asegura que siempre fue normal "sufrir algún ataque en el ganado que teníamos en el monte, pero en el centro de un pueblo como Navelgas, nunca".

De hecho, desde la propia localidad han podido escuchar durante varias noches los aullidos del cánido. "La gente ya empieza a tener miedo a salir a la calle o a dar un paseo al atardecer", aseguran.

La manifestación fue convocada por el sindicato URA (Unión Rural Asturiana) que reclamó que "se tomen medidas con la fauna salvaje, no solo en Tineo, en toda Asturias, porque la situación ya es insostenible". El coordinador Borja Fernández se pregunta: "¿Qué más tiene que pasar para que se tomen medidas? Porque los lobos están matando al lado de colegios y centros de salud y no tenemos constancia de que la Consejería esté trasladando al Ministerio la situación límite que hay en Asturias". En este sentido, se plantea si tendrán que ser las asociaciones agrarias las que tengan que explicar lo que se está viviendo en los pueblos de Asturias en el Ministerio "porque los representantes que supuestamente tienen que defender al sector están desaparecidos".

Añade la paradoja de que mientras "se están gastando millonadas en reto demográfico, lo que se está haciendo aquí es echar a la gente de los pueblos, porque los pocos ganaderos que quedan van a tirar la toalla". Expone que ahora mismo los ataques se están centrando en ovejas y potros pero teme que cuando empiecen a salir de las cuadras las vacas "la escabechina será enorme con los terneros".

En la manifestación de este miércoles estuvieron presentes la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, y los ediles populares Pablo Fernández y Raúl Fernández, así como el teniente de alcalde, Sergio Martínez (Vox).