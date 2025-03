El director emérito de la Fundación Princesa de Asturias, el periodista Graciano García, será hijo adoptivo de Tapia

El director emérito y vitalicio de la Fundación Princesa de Asturias, el periodista asturiano Graciano García (Moreda, 1939), será nombrado hijo adoptivo de Tapia. Así lo aprobó el Pleno municipal de este jueves y salió adelante por unamidad del equipo de gobierno del PP y del PSOE, en la oposición. "Reconocer a Graciano García es de necesidad, pues es una persona muy conocida en el ámbito autonómico y nacional y tenemos la suerte de que lleva media vida con Tapia como su segunda residencia", apuntó el alcalde, Pedro Fernández.

El periodistaallerano será además la primera persona en recibir el título de hijo adoptivo del concejo. "Tapia me inspira y me anima a hacer cosas, a emprender", señala Graciano, muy agradecido por la concesión de tan alta distinción en un concejo al que se siente "profundamente unido".

"Cremos que merece ese reconocimiento por toda su trayectoria. Graciano tiene amistades en Tapia y ayudó a los vecinos siempre en todo lo que se le pidió, por ello es digno merecedor de este reconocimiento", abundó el primer edil sobre esta propuesta que partió de los tapiegos Germán Muiña y Emilio Reiriz, como vecinos y colaboradores locales del proyecto "Asturias, capital mundial de la poesía". Ellos presentaron la candidatura el pasado septiembre y recabaron el apoyo de nueve colectivos del concejo: Amigos de la Historia de Tapia, Sofitapia, Real Tapia Club de Fútbol, Club Deportivo Marqués de Casariego, Asociación Cultural Banda de Gaitas Occidente, Club Deportivo Marítimo Orrio, Club Deportivo Básico El Cantil de pesca deportiva y la Asociación Cultural de Música Tradicional Marino Tapiega.

En la documentación presentada por los colectivos exponen que Graciano García es una "relevante figura del periodismo, reconocida en el ámbito autonómico y nacional, que ha destacado por su defensa de los valores democráticos y constitucionales, particularmente en la época de la Transición española". Entre los logros de su "brillante trayectoria profesional" también se encuentra el hecho de haber sido uno de los fundadores de la Fundación Príncipe de Asturias (hoy Princesa de Asturias), entidad de la que fue su primer director y actual director emérito vitalicio.

Además de enumerar sus múltiples reconocimientos, los colectivos ponen en valor la vinculación de Graciano con Tapia, villa donde pasa sus descansos desde hace años. "Resalta por haberse hecho acreedor del reconocimiento y simpatía de los vecinos por su sencillez, espíritu solidario, ofreciéndose a prestar su ayuda en diversas ocasiones, incluso aunque no se le hubiese pedido", señalan. Además, dan cuenta de varias crónicas de LA NUEVA ESPAÑA en las que Graciano García exprea su amor a Tapia, el lugar donde dio forma sus libros de versos. "Moreda, donde nací, me educó y Tapia me enamoró. Influyó mucho en toda mi carrera y la idea de 'Asturias, capital mundial de la poesía', nació aquí", contó el homenajeado a este periódico. En este sentido, los colectivos destacan este proyecto poético, que cuenta con gran acogida en Tapia. De hecho, el concejo fue el primero en adherirse a la iniciativa hace cinco años.

"La concesión del título propuesto hará posible, de esta forma, a juicio de esta asociación, que se estrechen aún más los lazos que unen a Graciano García con nuestro concejo", señala el escrito de Amigos de la HIstoria. El colectivo, uno de los ocho firmantes, considera que García atesora "méritos suficientes" para recibir el galardón.

El PSOE aprobó el nombramiento y reconoció los méritos de Graciano García, si bien expresó, en boca del edil Ramón Menéndez, cierto "sonrojo" por todas aquellas personas vivas y ya fallecidas que mostraron total "entrega" en beneficio del concejo y que siguen "en el baúl de los recuerdos". El alcalde, Pedro Fernández, contestó que cualquier petición que llegue al Consistorio será tramitada. Ahora el Ayuntamiento de Tapia diseñará una insignia para entregar al homenajeado en un acto que aún no tiene fecha, pero que podría celebrarse el próximo verano.