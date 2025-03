"El mundo rural no es un problema, somos y queremos ser la solución"

La Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) celebra este año sus bodas de plata tras constituirse a finales de 1999 para encauzar iniciativas económicas y sociales con el fin de dinamizar los 71 concejos que la integran, a través de 11 grupos de desarrollo rural, encargados a su vez de gestionar las ayudas europeas Leader y, en sus orígenes, también Proder. Desde 1999 y por cada periodo de gestión (1999-2006, 2006-2014, 2014-2023) se rondarán los 400 millones de euros de inversión en el campo asturiano, canalizados a través del Principado y Reader, presidido desde 2012 por Belarmino Fernández Fervienza, alcalde de Somiedo, un cargo en el que en junio sumará 30 años. Es el más veterano de Asturias.

-Bodas de plata. ¿Balance?

-Yo creo que fue un acierto crear una red autonómica con los 11 grupos de desarrollo rural, porque es muy importante tener una interlocución entre las administraciones y la sociedad civil.

-¿Qué logro destaca en todos estos años?

-Es muy importante la visibilidad que tenemos, porque así somos más fuertes en la reivindicación de disponer de los fondos adecuados para toda la estrategia de diversificación económica. Asturias ha demostrado que es un ejemplo, en la gestión de las ayudas Leader, siendo la región que más fondos dedica de España y una de las primeras de Europa. Todos los años atendemos entre 500 y 600 proyectos de emprendimiento.

-El campo asturiano actual no es el mismo que hace 25 años.

-El medio rural asturiano tiene una actividad ganadera, tanto de leche como de carne, muy importante y tradicional. Esa actividad se ha profesionalizado con niveles de rentabilidad razonables. Cuando yo entré de alcalde, al poco de crearse el Parque Natural de Somiedo, la media era de 12 vacas por explotación. Eso era una economía de supervivencia. Actualmente hay ganaderos que tienen tantas vacas como un pueblo entero antes.

-Pero esto no es suficiente para mantener un campo activo y atractivo para vivir como se ve.

-No. Para mantener una población estable en un territorio ya no es suficiente esa actividad, porque hoy con la innovación, la mecanización y la profesionalización hace que se produzca más pero con menos gente. Hay que diversificar actividad y en esas estamos con los programas Leader.

-¿Cómo?

-Nuevas alternativas. Un ejemplo, los kiwis en el Bajo Nalón o la producción de arándanos, que han dado a las vegas asturianas una posibilidad agraria y de generar riqueza. El Leader ha financiado una parte de eso. Hay muchísimas más oportunidades que ofrece el mundo rural de desarrollo económico. Siempre digo: no somos un problema, no queremos ser un problema, somos y queremos ser una parte de la solución, de una economía más sostenible, más diversificada, más medioambientalmente efectiva. Está claro que se puede.

-El turismo rural fue en su día un filón y como se ha comprobado una forma eficaz de llevar vida a los pueblos, pero ¿ha tocado techo en Asturias, está saturada l a oferta?

-Hubo gran impulso, a principios de siglo, y durante un tiempo el turismo rural fue fundamental, yo lo reivindico y lo seguiré reivindicando porque juega dos papeles fundamentales. Uno, clarísimamente, el de generar una importante actividad económica. Otro, que atrae gente razonablemente joven al pueblo y eso da vida. Ojalá todos los pueblos asturianos tuvieran casas rurales, un hotelín, un bar tienda... Porque es fundamental, no solo por la economía, sino como motor social. Pero no podemos quedarnos ahí. Hay que diversificar, además tenemos con él también el reto del relevo generacional, pues esos emprendedores de hace 25 años ya se jubilan...

-¿Alternativas?

-El sector agroalimentario es otro de los grandes avales del medio rural asturiano, con un sector primario que puede generar un importante sector agroalimentario que contribuiría mucho a asentar población. La pequeña industria agroalimentaria, como queserías, chacineras, etc, están en el objetivo para potenciarlas, son una de las grandes prioridades del desarrollo rural. También el sector servicios, no podemos olvidar la nueva economía, que es fundamental.

-¿Nueva economía en el pueblo?

-En este momento está llegando la fibra óptica a todos los sitios y, afortunadamente, con una buena conexión. Recordemos que antes decíamos que había actividad económica que solo podía desarrollarse en las ciudad por falta de internet. Pues bien, ahora no hay excusa. Hay una oportunidad también enorme para asentar población por esa vía.

-Todo suena bien, pero la idea generalizada es de crisis profunda del sector primario, lo dicen sus propios profesionales, y de que los pueblos se quedan sin gente.

-Hay que atraer gente, sobre todo joven, de la zona urbana, del resto del país, inmigrantes... Tenemos que ser competitivos. Ahí está el

Ticket Autónomo Rural, con el nuevo periodo de ayudas se llegará hasta 50.000 euros por actividad. El problema no es la falta de actividad económica, el problema es la falta de gente para desarrollar todo el potencial que tenemos.

-Si no hay trabajo, uno no va al pueblo, donde no hay actividad si no hay gente. Usted es optimista.

-Es que yo lo veo al revés: ¿Dónde hay más paro, en los pueblos o en las ciudades? ¿Y más problemas sociales? ¿Y más calidad de vida? Somos más competitivos. Han mejorado muchísimo las comunicaciones, muchas zonas rurales de Asturias son periurbanas. Hablo de Somiedo: durante años tardé seis horas en salir de mi pueblo; ahora cojo el coche y llego a Oviedo en una hora. ¿Estamos aislados? Es mentira. En Asturias todos estamos razonablemente cerca. Ciudad y pueblo debemos interactuar.

-Pero la población cae...

-En todos lados. El reto generacional está también en las propias ciudades, con cada vez menos gente joven o en edad de trabajar. Hay que contar con los nuevos pobladores.

-¿Cómo?

-Lo primero hay que enseñar. La actividad agraria, si no la has vivido, es difícil de ejecutar. Pero es un reto a nivel global. Como país y como Europa tenemos que buscar soluciones a la mano de obra y está en esos millones de inmigrantes. Pero también pensar que a estas personas hay que integrarlos y formarlos, si no, acaban mal viviendo en las ciudades.

-Una queja habitual es la ingente burocracia para tramitar una ayuda... Eterno y cansino.

-Ahora se han elaborado unas buenas bases, han sido muy consensuadas, mejoran la eficacia, agilizan la llegada de ayudas... Es inminente la publicación.

-¿Objetivos?

-Uno, queremos potenciar mucho el mundo asociativo y los proyectos públicos, además del cooperativismo. También estamos con los Centros de Innovación Territorial, que canalizarán las estrategias de desarrollo rural.

-¿Qué tal el funcionamiento de los 11 grupos de desarrollo?

-Es una estructura muy consolidada, con 50 personas entre gerentes y técnicos muy comprometidos con el territorio y con gran experiencia. La comarcalización, creo, es lo que ha hecho que la red funcione tan bien. Por eso somos el mejor Leader de Europa en aspectos financieros y económicos: esos fondos que nos transfiere el Principado, los grupos los transforman en pymes en cada territorio.

-¿Le preocupa que la UE cierre el grifo del desarrollo rural para priorizar, por ejemplo, la defensa vista la situación actual?

-Llevo muchos años y cada nuevo periodo que se abre de Leader hay ese temor, esa incertidumbre. Yo creo que viendo el aislacionismo al que se tiende debemos garantizar la seguridad alimentaria como una estrategia europea. Y eso pasa por potenciar el mundo rural y restar dependencia exterior. No debería recortarse ahí.

-Somiedo, que dirige desde hace tres décadas, siempre se pone como ejemplo de desarrollo rural y ambiental.

-Los retos de un concejo de alta montaña son complejos, pero la naturaleza hay que verla como un valor. El reto del Parque Natural era diversificar la actividad económica y se ha conseguido. Conviven la ganadería, con unas 8.000 reses, una cifra potente, con un turismo sostenible y fuerte. Tenemos pendiente el sector agroalimentario, pero algo se hará.

-Oiga, y qué le dice a los que ponen el grito en el cielo cuando ven el Parque lleno de visitantes para ver osos, "excesivos" edificios en Pola y, ahora, claman, hasta se va a poder dormir en un teito...

-Somiedo llegó a a tener 6.500 habitantes. Ahora somos 1.100, 3 por kilómetro cuadrado. Somos el Parque más restrictivo de España, casi un 40% no es accesible. ¿Que viene gente a ver los lagos, las brañas? No sé cuál es el problema. La gente va andando. Por supuesto que potenciamos el senderismo, el cicloturismo... Todo se puede bien hecho. Es una oportunidad. ¿Masificación? Hombre, vayan a otras zonas del país. Somiedo solo quiere avanzar.

