La promotora de la mina de oro de Tapia pide que se deje trabajar a la agencia Sekuens "sin presiones" para decidir si son un proyecto estratégico

Se agota el plazo para que la Agencia Sekuens tome una decisión al respecto de si el proyecto minero de Tapia es o no de interés estratégico y procede una tramitación "exprés". De ahí que tanto la plataforma Oro No, que rechaza el proyecto, como el colectivo Asociación por la reindustrialización del Occidente y la Mariña (Idoa), que lo defiende, hayan emitido sendos comunicados dirigidos al Principado. Por su parte, la empresa Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) pide "que se deje trabajar libremente y sin presiones externas a los funcionarios que están valorando el carácter estratégico del proyecto de Salave".

Señala EMC, que Sekuens está analizando la información aportada por la empresa de acuerdo a lo establecido por la ley de proyectos de interés estratégico, vigente desde el pasado 27 de diciembre. "Este análisis tiene que realizarse libre de injerencias por parte de ningún colectivo", apunta la firma minera, que defiende que su proyecto "cumple con los criterios cualitativos y cuantitativos establecidos por la ley para ser estratégico". Al mismo tiempo, recuerda que su objetivo es "convivir, complementar y potenciar las actividades principales de la comarca como la agricultura, la pesca, la ganadería y el turismo estacional".

No opina lo mismo la plataforma Oro No, que lleva años oponiéndose al plan minero de Salave. Considera que la mina supone "un peligro" para el entorno natural y la economía local y exige al Principado no solo que lo rechace "definitivamente", sino que se comprometa a crear figuras de proyección para la zona del yacimiento que eviten su explotación. "Reiteramos nuestro firme rechazo al proyecto de explotación minera de oro en Salave", señala el colectivo, que deja claro que el proyecto ya ha sido rechazado por el gobierno regional "debido a su incumplimiento de las normativas urbanísticas municipales".

Por su parte, la Asociación por la reindustrialización del Occidente y la Mariña (Idoa) reclama al Principado que dé luz verde al proyecto de Salave por cumplir con las condiciones para ser estratégico. "No podemos permitirnos perder esta oportunidad", señala el colectivo, que considera "falsa" la afirmación de que el proyecto no cuenta con apoyo popular. Idoa pide a los políticos "responsabilidad y que no jueguen con el futuro de la zona, negándole oportunidades de empleo de presente y futuro". En este sentido, se queja de que el Principado y el Ayuntamiento estén "tratando de meter al proyecto en un bucle administrativo sin atender a los informes técnicos y a la legislación existente".