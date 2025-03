El Franco agasaja a la "Mujer 2025": "Siempre quise ser independiente"

Con nervios, pero muy contenta recibió el galardón "Mujer 2025", que otorga el Consejo de la Mujer de El Franco, la vecina Amada Fernández Gayol, que durante 35 años estuvo al frente de una mercería en La Caridad, que hoy día sigue abierta, pero en manos de su hija. El homenaje, que se desarrolló en el marco de la celebración del décimo encuentro de mujeres del concejo, fue un reconocimiento a la trayectoria profesional de esta vecina, ya jubilada a sus 83 años, pero que aún le gusta pasar tiempo en la que fue su tienda, Casa Amada.

"Estoy un poco nerviosa, pero muy contenta, aunque todavía no sé por qué me eligieron", aseveraba con modestia la galardonada antes de recibir el homenaje, en el que estuvo arropada por toda su familia.

Asegura que siempre tuvo claro que quería ser una mujer independiente económicamente y su sueño era montar una tienda. No obstante, esperó para cumplirlo a criar a sus dos hijos. Una vez que fueron mayores tomó la decisión de convertirse en emprendedora y abrir Casa Amada, una mercería en la que al principio tenía principalmente hilos y lanas, aumentando la mercancía poco a poco. Fue a principios de los ochenta cuando abrió sus puertas y allí estuvo durante 35 años atendiendo a vecinos y visitantes. "Fueron muchos años, pero siempre me gustó mucho la tienda y el trato con la gente, creo que me aprecian bastante y fui vendiendo", comenta.

Confiesa que para ella es una alegría ver que su negocio continúa funcionando en manos de su hija y eso le permite seguir disfrutando de la tienda y de mantener el contacto con los clientes. "Fue una gran suerte que mi hija se quedara con ella, ahora entro y salgo como si fuera mía, ayudar ya poco porque tengo 83 años", reconoce.

Una edad que lleva de manera muy activa, participando en la asociación de jubilados y asistiendo dos días por semana a gimnasia.

Además, siempre estuvo vinculada a la vida asociativa del concejo, formando parte de la asociación de comerciantes y también de la charanga. Asimismo, recuerda que durante 33 años vendió en su tienda las camisetas de San Miguel para la romería de Porcía, era su forma de ayudar a la comisión de fiestas.

En el acto intervinieron la alcaldesa, Cecilia Pérez, y la directora general de Igualdad, María Jesús Álvarez. Además, se entregaron los premios del II concurso de carteles 8M, que ganó la alumna del colegio Valdepares Inés Iglesias Reiriz, y del IX concurso literario, que recayó en María Teresa Mayordomo Serrano, de Pola de Lena.

El acto institucional se cerró con la actuación musical de la chelista Belén Méndez Valledor. Posteriormente, se ofreció un pincheo y un baile a cargo del dúo "Nuevo Ritmo", actividades solo dirigidas a mujeres, que se alargaron hasta las cinco de la tarde.