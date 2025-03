La cantautora Tania Pereira regresa con su trabajo más personal

"Rousa de Xericó" es el nombre del nuevo disco de la cantautora canguesa Tania Pereira (de Xedré), su trabajo más personal. Por ahora solo ha presentado su primer sencillo "Cometas" y será a lo largo de los próximos meses cuando se vayan desvelando el resto de los temas que componen este álbum. No obstante, algunas de sus canciones se pueden escuchar en su voz y guitarra en vídeos de sus redes sociales y también han sonado ya en la sala La Salvaje, de Oviedo, el pasado 21 de febrero. Para finales de mayo está previsto que Tania Pereira llegue a Cangas del Narcea, al teatro Toreno, para mostrar en casa sus nuevos temas.

"Este disco ha sido como redefinir de nuevo mi sonido, quería enfocarme más en la producción y mirar más el detalle para contar la historia, también las letras son más personales, antes me solía esconder un poco más en las metáforas y en este trabajo me dije que quería ser un poco más honesta y por lo que vi el otro día en La Salvaje, parece que la gente conecta", describe Pereira.

Cuenta que en sus nuevos temas va del "extremo más folclórico", un recuerdo de sus inicios con el grupo de música tradicional "Brandal", a lo que quiere proyectar en el futuro con la presencia de bases más electrónicas. Aunque hace hincapié en que las que siempre están presentes son la guitarra y su voz "porque así nacen las canciones, yo sola con mi guitarra, en la habitación escribiéndolas".

En las letras de sus nuevos temas analiza "de dónde provienen mis luchas internas" también su curiosidad. Por ejemplo, sobre "Cometas" asegura que es "una burla de mí misma, de mis cambios de parecer, de mis dudas".

Como en trabajos anteriores también en este tiene presencia el asturiano. "Es muy melódico, suena muy bonito, y a la hora de escribir canciones siempre me encajó y me gustó mucho, es otra manera de estar cerca de mis raíces. Y si hay suerte de que el disco pueda salir un poco más allá y gente de fuera termina cantando también en asturiano, es algo que siempre pensé que me haría ilusión", confiesa.

Sobre el escenario está acompañada por dos músicos multiinstrumentistas, Andrés Rodrigues Monteavaro, gaitero, percusionista y que incorpora sintetizadores; y Luke Maher, que además de ayudar en la producción del disco, toca el saxofón, el piano, la percusión y la guitarra. "Tengo mucha suerte con este equipo porque sobre el escenario están pasando muchas cosas dentro de muy pocas personas", subraya.

Para poder verlos actuar de nuevo habrá que esperar a principios de abril, cuando está previsto un concierto en La Laboral (Gijón) y después será el turno del teatro Toreno, en Cangas del Narcea. Una cita prevista para finales de mayo y a la que la cantautora canguesa tiene muchas ganas porque reconoce que, aparte de ser su tierra, "el teatro siempre es especial, es tan bonito y suena tan bien que es siempre de los conciertos que más ganas tengo".