Sin cuidador en el autocar escolar: así viven esta situación "preocupante" las familias del colegio de Puerto de Vega

Varios padres del colegio público Pedro Penzol de Puerto de Vega, en Navia, han manifestado su "preocupación" por la falta de cuidadora en una de las líneas (la que cubre Villapedre y los pueblos cercanos) del transporte escolar en la que viajan veinte escolares menores de edad.

Las familias aseguran que la titular de la plaza está de baja e informan de la que la persona que la sustituía "se fue" de forma sorpresiva porque no se cumplía su contrato. Resultado: "La línea pasó dos días, pero no pudo llevar al colegio a los menores porque no había cuidadora, una figura imprescindible", advierten.

Los afectados pusieron los hechos en conocimiento del colegio, que se encargó de llamar al Consorcio de Transportes y a la Consejería de Educación. De momento, "no hay solución y somos nosotros los que nos hacemos cargo del transporte", indican las madres. Se turnan para llevar a los alumnos al centro a la hora requerida y volver a buscarlos a la salida. "Nos parece una injusticia", añaden y detallan que, según sus fuentes, la línea no volverá a pasar por las paradas hasta que no disponga del personal necesario para atender a los menores