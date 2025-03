Bryan Caplan, un gurú del liberalismo en tierras asturianas: "Asturias es de izquierdas, tiene mucho gasto social y hay victimismo: son dos problemas para crecer"

Bryan Caplan (Los Ángeles, California, 1971) dejó atrás los días de corbata y traje para disfrutar gracias a sus amigos, el politólogo asturiano Eduardo Fernández Luiña y el madrileño Francisco Capella, de unos días de asueto en Asturias: camisa de cuadros, pero no de vestir, pantalones ‘baggy’ y chanclas. ¿Cómo es la región para este economista entusiasta del liberalismo que promociona la edición en castellano de su libro "El mito del votante racional"? "Hermosa", dice con un inconfundible acento extranjero. Visitó las cuevas de Tito Bustillo, el entorno de Covadonga, Luarca, Puerto de Vega y Tapia de Casariego.

-¿No cree o no le gusta la democracia?

-No la admiro. Es mediocre porque sus resultados no son buenos. Los mercados funcionan mejor que los gobiernos. El gobierno no prospera, el mercado sí. Correos funciona mal y en la tienda sí encuentras el servicio o producto que buscas. La diferencia entre lo que existe en el mercado y lo que ofrece el gobierno es que si compras algo y no te satisface el perjudicado eres tú. En democracia si votas mal, no te pasa nada, es solo voto y tiene un efecto pequeño contra muchos, sí, pero puedes perjudicar a los demás.

-¿La alternativa?

-¡El capitalismo! Los países más capitalistas progresan más. ¿Hacia dónde quieren irse la gente a trabajar? A países capitalistas, incluso lo hace la gente con ideas socialistas.

-Más mercado y menos Estado.

-¡Exactamente, claro que sí!

-La idea es difícil de asimilar en una Europa que tiene por bandera una ética, siempre alineada con los derechos humanos y la igualdad de oportunidades al margen de la condición y origen personal.

-Estoy escribiendo un libro sobre ese asunto. Los mercados hacen bien lo que suena mal y el Estado hace mal lo que suena bien. Todo el mundo ama la Educación, pero cuando es una educación del Estado, centralizada, es aburrida y, además, no aprendes cosas prácticas. Esas las aprendes cuando empiezas a trabajar. Mi teoría es que la Educación actual es señalización. Son solo títulos que te ponen un sello en la frente. En ese sentido, tiene el valor práctico de señalizar. Es lo que ha conseguido el Estado.

-En Asturias un día en la Unidad de Cuidados Intensivos, por ejemplo, tendría un coste inasumible para los ingresos de una familia de clase media.

-Hay opciones. La primera solución son los seguros, puntualmente costaría mucho el acceso a esos servicios, pero siempre puedes asegurarte antes y el seguro que no cuesta tanto si lo vas pagando poco a poco. Después, está la filantropía. Algunas personas pueden ayudar ¿Dónde prefieres vivir, en un país rico donde se ayuda menos a la gente con menos dinero, a los pobres, o en un país pobre donde en teoría se ayuda más a los pobres? Yo prefiero vivir en Estados Unidos y no en Cuba. Otra solución sería desregular muchos servicios que están demasiado regulados y si se regula menos, hay menos. Ocurre con los médicos en Estados Unidos. También están los cheques del Estado, que pueden financiar la Educación y la Sanidad. Los servicios sanitarios parece que siempre merecen la pena, pero los hay que son muy caros y lo que producen no es valioso. Hay que comprometerse con lo que se hace y, si gastas en una cosa, no gastas en otra. En la pandemia del covid se decía que había que hacer cualquier cosa por salvar una vida. Los confinamientos fueron una mala idea porque resultaron demasiado costosos.

-Hablemos de lo que ve en Asturias.

-Conozco Asturias por mi amigo Eduardo. Lo que he visto estos días es que es una tierra maravillosa y con oportunidades. Pero Asturias ideológicamente es de izquierdas, tiene mucho gasto social y hay victimismo. Son dos problemas para crecer. Pero, ojo, también es una comunidad emprendedora. Mucha gente emigró en tiempos pasados, se fueron, y esa actitud es la que habría que replicar ahora teniendo en cuenta sus oportunidades. Aquí se encarga de todo el Estado. Una idea provocativa sería privatizar la ecología. Esta región tiene cosas que no se aprovechan y no se investigan porque quien lo hace (el gobierno) no puede aprovecharse bien de los mercados. En Tito Bustillo hay más pinturas de las que se pueden ver. Si lo gestionara una empresa privada, seguro que ofrecería verlo. ¡Quiero ver todas! (en castellano). Me encanta España, pero necesita más capitalismo. Los empresarios no son el enemigo. Hay que dejar que creen en empleo y que lo hagan como quieran.

-¿Qué opina del rearme de la Unión Europea? En Asturias el realce del sector defensa se observa como una oportunidad.

-No hay que fijarse en si algo genera empleo o no, más bien en si es útil socialmente, en cómo se produce y qué coste tiene. A qué estás renunciando. Un economista vio a gente trabajar con palas removiendo tierra y entonces, por qué no utilizar cucharas en vez de palas, así se emplearía a más gente. Lo digo por ver la parte absurda del argumento. Para a mí es sentido común: no solo ver qué bien lo que obtenemos, sino cuál fue el resultado.

-En España y en Asturias tenemos un gasto social elevado. Justo lo que usted no defiende.

-Suena bien, pero es malo. En España hay mucho proteccionismo. En vez de decirle a la persona que tiene que buscar trabajo, se le subsidia, pero es que las regulaciones son malas. Hay demasiadas y eso es una pérdida neta. Atas las manos de la gente, no liberas al mercado para "hacer" empleo. El salario mínimo en España es muy alto para la productividad del país y eso es malo.

-Comparta recetas.

-¡Austeridad! Reducir el gasto. España tiene una oportunidad muy peculiar si acepta a la inmigración latinoamericana porque son personas que hablan la misma lengua y que se parecen a los españoles. Eso no se está aprovechando. Yo defiendo que los inmigrantes entren en el país, pero defiendo que no se beneficien a corto plazo del Estado del Bienestar, que lo financian y que ganen dinero para ellos. Creo que mucha gente lo aceptaría incluso con esas condiciones. Yo defiendo que se permite la emigración si viene para trabajar.

-Algo que no quiere y desafía Estados Unidos.

-Están equivocados.

-¿Qué país lo hace bien?

-Los Emiratos Árabes son un ejemplo. Un 88% de la población es extranjera y son emigrantes laborales sin derecho a todos los servicios que sí tiene la población natal. En Abu Dabi un trabajador especialista gana cinco veces más de lo que ganaría en su país. Muchas personas quieren ir a ese país con esas condiciones y vivir en las ciudades futuristas. Un europeo puede ser moralmente superior por defender que te dejo emigrar, pero solo si te beneficias del Estado del Bienestar. Entonces, esas condiciones, al final, no te permiten migrar. ¿No permitirlo es moralmente mejor que no darte el estado del bienestar, pero dejarte trabajar en el país y entrar en él y mejorar tu situación económica y familiar?

-En ese contexto, ¿qué papel tendrían los derechos humanos y valores como la inclusión, la equidad, la integración, la igualdad?

-Es raro decir lo que digo, sí. Tienes derecho humano a recibir la caridad de otros, pero no derecho a entrar en un país, trabajar en él y ganarte la vida tú mismo.

-Se lega todo el dinero.

-En los países ricos no preocupa tanto. Pero en los países pobres el dinero es una obsesión.

