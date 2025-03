Gey Lagar, en Tapia: "En materia de inclusión Asturias avanza por el buen camino"

Gey Lagar (Oviedo, 1974) cree que si tiene que definirse en lo profesional sería algo así como "una activista de la inclusión". Su hijo, con autismo, fue y es el motor del cambio social en el que trabaja desde 2011. Esta profesora de Historia del Arte, especialista en TEA y con numerosos títulos del ramo, estuvo en Tapia de Casariego durante las jornadas formativas que organizó la Fundación Edes. Allí habló de su proyecto estrella, los patios dinámicos, una fórmula con más de una década que en Asturias se está empezando a popularizar, ahora, con fuerza.

¿Por qué ahora la sociedad asturiana se interesa más por su propuesta de inclusión en los patios cuando es un proyecto que nace en 2011?

Pues no lo sé. Entre paréntesis (risas), se dice que nadie es profeta en su tierra. No lo sé. Imagino que será un cúmulo de circunstancias. Tal vez el profesorado tuvo que formarse mucho y eso pues también tuvo su peso.

¿Qué tiene la Fundación Edes de especial?

Edes transmite muy bien lo que hace, tiene una mirada especial porque el camino hacia la inclusión empieza en uno y en el contexto más cercano.

Acérquenos a los patios dinámicos.

Aunque hay muchas experiencias y la gente escucha, y después lo lleva a su patio a su manera, un patio dinámico tiene unas premisas muy claras para que funcione, que es lo que he explicado en estas jornadas. Y hay que dar esos pasos, hay que hacer un buen análisis de necesidades, hay que pasar unos cuestionarios al alumnado, hay que tener una mirada inclusiva que se educa en los docentes también y en un alumnado, hay que pensar juegos que se ajusten y que atraigan y que estimulen la participación del alumnado. Si no tienes esa mirada, pues te quedas ahí en superficie, y eso es lo que pasaba aquí hace un tiempo.

¿Queda todavía mucho camino por recorrer?

A mí me parece que hay cambios y que, a través de la Consejería de Educación, se llegará a todos los colegios, al menos a los públicos.

¿Se hace todo lo que se debiera desde el ámbito político?

Los centros de formación de profesorado de Asturias, aquí como en otras comunidades, siempre han sabido que la formación existe. La imparto desde 2013. También hemos participado en proyectos financiados por la Unión Europea

y que pasan por la Consejería de Educación. Yo soy optimista y creo que están por la labor de impulsar estos proyectos. Lo tengo claro.

¿Qué nos falta como sociedad?

Pues hoy mismo (por este sábado) les he preguntado a las personas que estaban en la jornada de la Fundación Edes y me respondieron algo: la falta de empatía. Eso es demoledor. Porque la falta de empatía está en uno. No es tener recursos, no es ser creativo pensando juegos, no es "necesito más profesores". No. Y ahí tenemos que hacer una revisión de cómo somos y de cómo educamos.

¿Qué propone para el cambio?

El juego favorece el encuentro y la estimulación de la empatía. Porque, claro, en un colegio o un instituto, tú tienes un compañero con el que nunca juegas, pero, de repente, a través de un juego, le descubres como otra persona y desmontas los mitos o las ideas previas. Yo me doy cuenta de que juzgamos mucho y eso es una barrera. Menos juzgar y más jugar. Ese sería nuestro lema para favorecer la inclusión.

Estas jornadas ayudan a poner el foco en el adulto.

Los niños y las niñas son más frescos y más puros. En general, es la mirada adulta la que se tiene que reeducar. En estas jornadas organizadas en Tapia participaron familias, profesionales de otras entidades, muchos docentes..., eso es facilitar el encuentro. Y también hubo debate, pero un debate sano, que permite hablar de muchas cosas que nos afectan a todos. Eso, enriquece a la sociedad.

¿Las familias deberían hablar con más naturalidad de condiciones como el autismo?

Es una pregunta difícil de responder y que me lleva a muchas reflexiones. Si lo trasladamos a otro campo, por ejemplo, la diversidad de género, lo tendríamos más claro, ¿por qué no lo va a contar? Es su identidad.

¿Estimular para afrontar la vida o hacer más fácil la vida?

Las familias siempre van a proteger a su hijo. ¿Dónde está el límite de la protección? Las familias diversas lo que sabemos es que tenemos que estimular muchas experiencias porque eso es lo que nos nutre. Hay que encontrar un equilibrio. Ni el se lo hago todo ni el todo el mundo mirando a tu sol. La equidad. Que en cada lugar esté lo que necesita cada persona.

¿Qué se necesita en el ámbito educativo y es más acuciante?

Formación y ayuda. Y que la formación sea práctica. Hoy (por el sábado) lo vivimos en Tapia. Jugamos y nos pusimos en el lugar de... porque hay que sentir para entender.

¿Qué pediría a la Administración para que estos planes relacionados con la inclusión estén cada vez más presentes en los colegios?

Ya lo están, pero pediría más incentivos para los docentes. Sin hacer presión, porque sé que en Asturias se trabaja por el buen camino. Y también me gustaría que el concepto "salga" de lo legislativo.

Su programa va más allá del autismo.

Sí y me gusta dejarlo claro. El detonante fue el autismo, pero esta fórmula de patios ayuda a todo el alumnado que tenga un problema. Puede ser un niño que pase por una situación difícil en casa. El objetivo es que los alumnos, desde su libre elección, si quieren, puedan jugar. Hoy el tiempo de patio es muy importante porque muchos niños tienen extraescolares y terapias, es donde juegan sin máquinas.