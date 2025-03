El baloncesto más solidario, en Navia y a beneficio de los refugiados del Sáhara

El Club Baloncesto Navia "ha intentado no ceñir su actividad única y exclusivamente a la práctica del deporte, sino que ha intentado implicarse y solidarizarse en temas de calado social" desde su nacimiento, en 1997. Lo dice uno de los directivos, Nacho Blanco, quien de forma distendida charla sobre la capacidad de los jugadores para afrontar más retos que el meramente deportivo: ser más solidarios y empáticos. Esta vez, el equipo infantil femenino promociona en sus camisetas y partidos las "Vacaciones en paz", "para dar de esta manera más visibilidad a esta iniciativa que acerca en la temporada estival a niños y niñas saharauis a nuestra comunidad".

La iniciativa no es nueva si bien por primera vez salta las fronteras del país. "Hace unos años, el equipo alevín femenino llevó en sus equipaciones la leyenda de Manos Unidas, en apoyo a la gran labor que hace el grupo local de esta ONG", informa Blanco, quien recuerda que más adelante el Baloncesto Navia se acercó a otras problemáticas sociales: "Se vivieron jornadas de apoyo a la mejora al corredor del Navia, a los escolares de Buseco que no podían ir al colegio por carecer de transporte o a los profesionales del hospital comarcal por su labor durante la pandemia".

"Este año el Club de Baloncesto Navia ha ido más lejos y ha querido que uno de sus equipos, el infantil femenino, lleve la denominación de "Vacaciones en paz", renunciando a ingresos para el club en caso de mostrar otra publicidad. El presidente del club, Borja Fernández, lo explica así. "Cada uno de nuestros once equipos lleva un sobrenombre, que acompaña al de CB Navia, un patrocinador que apoya económicamente en contraprestación por una imagen y una publicidad", indica. Apoyar "Vacaciones en Paz" no salió de la nada, sino que fue propuesto por un padre que acoge niños saharauis. "Nos comentó la idea de que uno de los equipos llevará el nombre de 'Vacaciones en paz', apoyando de esta manera esta campaña que permite a estos niños y niñas disfrutar de unas condiciones más dignas, conocer otra cultura, tener un cuidado médico más adecuado y, sobre todo, escapar del tremendo calor del verano en el desierto, donde se llega a los cincuenta grados", apunta Fernández. A diferencia del resto de patrocinadores de los otros equipos del club, "no íbamos a tener un retorno económico, pero valoramos muy positivamente la idea, ya que la satisfacción de poder ayudar mínimamente lo compensa todo".

Las jugadoras que lucen eslogan presumen de causa. Lucía Lois, asegura que le encantó la idea. "Mis vecinos Blanca y Nacho siempre traen en verano a un niño saharaui que ya es un amigo y a quien le encanta la playa y los helados. Estoy intentando convencer a mis padres, a ver si traen una niña este verano. ¡Espero conseguirlo!", exclama. Julia García, sin embargo, no sabía de la existencia de este programa solidario. "Cuando me enteré de que nuestro equipo se iba a llamar así, no sabía lo que era y pregunté a mis padres en casa. La verdad, me da pena que haya niños que no puedan disfrutar de todo lo que aquí tenemos y si, por lo menos, pueden venir y pasar un buen verano en Asturias, pues genial", señala y añade: "Si de esta forma con el nombre de nuestro equipo se entera más gente y se traen más niños serían una pasada".

El club también ya ha hecho varios envíos de material a los campamentos de refugiados en Tinduf. "Antes de saber botar, encestar o dar una asistencia, debemos enseñar a nuestros canteranos que hay cosas más importantes; ser solidario, empatizar con estas causas y tener valores es prioridad absoluta de este club", concluye el presidente del club.