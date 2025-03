El Principado respalda al Ayuntamiento de Navia y urge una obra para el espigón

El Ayuntamiento de Navia no está solo en la petición de una reparación "urgente" para el espigón de Navia, una infraestructura que canaliza la desembocadura de la ría y protege la playa y su entorno, pero se encuentra en visible deterioro. El Consejero de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, aseguró ayer, si bien es cierto que la competencia depende de la Demarcación de Costas en Asturias, organismo del gobierno central, el Principado "sí" comparte la urgencia que reivindica el ejecutivo local naviego.

"Por la afectación que tiene, tiene que atenderse con urgencia", dijo en alusión a las inundaciones que podrían darse en la zona en caso de no atender su reparación durante una visita que realizó a Cadavedo para conocer la obra de acceso a la playa.

El llamado espigón, que no es otra cosa que un dique de protección, tiene grietas y roturas importantes. El Ayuntamiento de Navia espera por una pronta y definitiva solución desde hace años y es el gobierno actual, dirigido por Ana Isabel Fernández, quien más urgencia observa en la ejecución de obra. En la última reunión entre el Consejero y la Alcaldesa la última manifestó su descontento con la postura actual del Principado, que vinculó a cierta falta de responsabilidad. "Tenemos un compromiso de solucionar problemas como hicimos el año pasado, pero la competencia es de otra institución", insistió Calvo. "Eso no significa que no se den soluciones, sino que no estén en el ámbito que corresponde", apuntó.

Obras en el camino de la playa de Cadavedo. / A. M. Serrano

Calvo acudió a Valdés a conocer de cerca los trabajos de mejora del acceso a la playa de Cadavedo, una obra que se adjudicó por 180.848,58 euros. Se ejecutará en cuatro meses y prevé la limpieza general del tramo, el fresado del firme, la mejora de las cunetas e instalar barreras de seguridad y señalización en la vía.

Calvo también advirtió en su visita que en el Noroccidente se lleva a cabo la "obra más importante", por su presupuesto millonario, de la Consejería, que no es otra que la rehabilitación, con zonas en las que se cambiará el trazado, del corredor del Navia. A este respecto señaló que las obras del tramo Boal-Xío "se adjudicarán estos meses". "Esperamos que durante las obras las molestias (para los usuarios) sean las mínimas", dijo.

El Alcalde de Valdés, Óscar Pérez, agradeció la obra en Cadavedo. "Los compromisos en materia de Infraestructuras viarias se cumplen de forma puntual", señaló y resaltó la colaboración "conjunta" de ambas administraciones.