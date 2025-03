"El centro de salud de Luarca está abierto y así va a seguir", señala la consejera sobre el caso del misterioso cartel sobre la falta de médicos

El presunto cierre por falta de profesionales del centro de salud de Luarca, el pasado 18 de marzo, llegó esta mañana a la Comisión de Salud de la Junta General del Principado de Asturias. Tanto PP como Foro Asturias preguntaron a la consejera, Concepción Saavedra, por lo ocurrido ese día cuando se generó alarma social por un cartel colocado en la puerta que decía que solo se atenderían urgencias por falta de profesionales. La consejera obvió responder sobre este caso concreto, criticó que se usaran "cuestiones del día a día" para desacreditar al Gobierno, y defendió las buenas cifras de atención del consultorio valdesano: "El centro de salud de Luarca está abierto y así va a seguir".

"Los indicadores asistenciales del centro de salud de Luarca reflejan un nivel adecuado de atención; manteniéndose tiempos de espera inferiores a la media nacional y asegurando la capacidad resolutiva del centro", apuntó Saavedra, que detalló después que el consultorio luarqués, con unas 7.200 cartillas, tiene un promedio de 40,22 consultas y la tasa de resolución de los problemas en la primera consulta es de un 87,3 por ciento.

"Vivimos realidades distintas, no sé si miente, la engañan o quiere que creamos una realidad que no existe", le contestó la diputada popular Pilar Fernández Pardo, quien dio cuenta de que esta semana en Luarca volvió a darse la situación de contar con solo dos profesionales de una plantilla de seis médicos de familia (también hay pediatra). Fernández Pardo lamenta lo ocurrido en el centro luarqués y teme que "pague el pato" la persona que colocó el cartel. De hecho, el Área Sanitaria I anunció al día siguiente de su colocación que se abriría una investigación para conocer lo ocurrido, ya que el cartel se colocó sin informar a la gerencia.

La consejera respondió a Pardo admitiendo que hay "muchas cosas que mejorar", pero afeó al PP que "desacredite" la sanidad pública. A renglón seguido enumeró la situación del centro luarqués en número de profesionales y dijo que solo estaban pendientes de cubrir dos plazas de medicina de familia que quedaron vacantes en el último concurso de traslados. "En el concurso que se va a convocar van a sacarse para su cobertura", dijo, al tiempo que señaló que "ante posibles picos" se había dispuesto un refuerzo del servicio de mañana y se habían habilitado las tardes. En concreto, dijo, se está pasando consulta cuatro horas semanales por la tarde.

Tras la pregunta del PP, le tocó el turno al portavoz de Foro, Adrián Pumares, que criticó la "pasividad" de Salud y pidió "redoblar esfuerzos" para solucionar la escasez de médicos.

"Se minimizó el problema, se actuó como si no pasase nada llegando a decir que ese centro mantenía su atención con normalidad. Normal no parece", reprochó Pumares sobre lo acontecido en Luarca tratando, sin éxito, de obtener una explicación por parte de la consejera. "No minimizamos, nosotros trabajamos para mejorar el sistema sanitario público", contestó Saavedra, quien recordó el contexto nacional de falta de facultativos del que no se escapa la región y enumeró las medidas puestas en marcha para tratar de revertir el problema.