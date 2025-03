El espigón de Navia llega ante la Fiscalía y este es el motivo

El conocido como espigón de Navia (dique de protección) y su falta de mantenimiento llega a manos de la Justicia. La plataforma Salvemos el Espigón ha presentado en la Fiscalía Superior del Principado de Asturias una denuncia contra el Consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, y el jefe de Demarcación de Costas, Fernando de la Torre, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

El portavoz de la plataforma, Marcial González, explica el origen de este nuevo paso: "El hartazgo", dice. González detalla que en muchos años, pese a las constantes peticiones de ciudadanía y gobierno, "no se hizo nada", pese a que el riesgo es evidente "y más teniendo en cuenta lo que ocurrió con la Dana de Valencia".

Estado actual del espigón de Navia. / A. M. Serrano

La plataforma no presenta, además, la denuncia sin antes recoger jurisprudencia que "ha admitido la posibilidad de cometer un delito de prevaricación por omisión en aquellos caos especiales en que era imperativo para el funcionario dictar una resolución". Recuerdan, en concreto, una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, que establece que la posibilidad de prevaricación "omisiva concurre en aquellos casos en los que la autoridad o funcionario se vea impelida al dictado de una resolución, bien porque exista una petición de un ciudadano y el silencio de la autoridad o funcionario equivalga legalmente a una denegación de la petición, o bien porque exista una norma que imperativa imponga la adopción de una resolución".

La plataforma advierte de que, en este caso, los denunciados ha hecho "caso omiso" de forma reiterada a las múltiples peticiones y requerimientos y los enumera. Además, señala que es público y está registrado en la hemeroteca la insistencia de vecinos y del gobierno de Navia. "Pero se mantiene una actitud pasiva ante el progresivo deterioro de una infraestructura esencia para la protección del medio ambiente y la seguridad de los ciudadanos", detalla González. El colectivo incluso habla de un posible delito medioambiental.

Según detalla el portavoz, la jurisprudencia, para apreciar prevaricación administrativa, deben concurrir cuatro hechos: una situación típica que requiera de una actuación administrativa, la ausencia de una acción determinada que le era exigida, la capacidad de realizarla, la posición de garante del funcionario público y la producción de un resultado y la posibilidad de evitarlo.

"Hicieron obras menores, pero insuficientes", destaca González. El portavoz de la plataforma para explicar esta nueva acción estuvo acompañado en su visita al espigón por otros integrantes del colectivo. Se trata de Luis Villamil, Ana Fernández, Justina Alonso, y José Murias. Para Villamil es "muy reprochable" que no se haya hecho una obra de la magnitud que se requiere. Fernández indica que no tiene en cuenta el daño ambiental y Justina Alonso habla de "hartazgo". José Murias cree que la ciudadanía da un paso "porque toca". Los representantes de la plataforma señalan que los denunciados «mantiene una actitud pasiva» y recuerdan que, en caso de marejada, "las cosas se complican en Navia". "Todos sabemos cómo era la playa antes y cómo es ahora; antes el mar no llegada a donde lo hace ahora; hay un cambio visible que nadie tiene en cuenta y eso se debe a que no hay protección", dice Luis Villamil.

El espigón que no es otra cosa que un dique de contención que canaliza la desembocadura de la ría tiene graves deficiencias. Es visible que la estructura original está muy abandonada y parte de las piedras de protección se ven arrastradas por las fuertes corrientes y oleaje.