Antiguos mineros piden investigar "si había extracción"

"En toda la historia de la minería en el concejo no recuerdo una explosión como esta de grisú y un accidente mortal de esta magnitud tampoco. Es un día trágico para el concejo que recordaremos siempre", lamentaba ayer el vecino de Cerredo Eduardo González, que fue minero. Un lamento que en muchos antiguos mineros que se acercaron hasta el lugar del accidente también se convirtió en denuncia de la precaria situación en la que aseguran se está trabajando en las minas que se han ido reabriendo desde que se llevó a efecto el cierre del sector en 2018.

En el caso concreto de la mina de Cerredo, desde la consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio se informó de que la empresa que operaba en la mina, Blue Solving, tenía un "permiso de investigación complementario". Esto es, según explicó la consejera Belarmina Díaz, "un complemento a una investigación normal mediante unas labores de reconocimiento en las que se acudían a consultar otras cuestiones y eran lo que estaban haciendo en ese momento".

No obstante, los vecinos de la zona piden investigar "si había labores de extracción" y no descartan "una negligencia" por parte de la empresa. Antonio Álvarez, antiguo minero en Cerredo, denuncia que existe "una desidia hacia al sector". "Cuando había 25 minas funcionando en la zona se hacían controles de seguridad, ahora parece que lo dejaron abandonado", indicaba ayer. "Si hay obreros es que no se hacen solo labores de investigación, aquí están extrayendo carbón y lo que vemos es que hay una dejadez por parte de las Administraciones", añadía.

En una línea similar se manifestaba Faustino Iglesias, vecino de los fallecidos y antiguo minero, que también se acercó al pie de la mina para conocer de primera mano el trágico suceso. "Habíamos asumido el final de la minería, pero quedan estos reductos que yo creo que son una involución en el tiempo, volvemos al inicio de la minería, que era muy precaria", denunciaba. Sin conocer la mina donde se produjo el accidente, asegura con rotundidad que "se podría haber evitado". "Lo que genera una explosión de grisú es un mal funcionamiento de los sistemas de ventilación, lo que dirá la investigación. Pero, si la había, entonces lo que falló fueron los sistemas de detección", describía. Para él, esta claro que en esta nueva etapa de la minería "cuando faltan los recursos, lo primero que se ve afectado son las medidas de seguridad y esta es la prueba".

Luis María Fernández, que fue durante años presidente del comité de empresa de Cerredo por USO, cree que "nunca llegaremos a saber lo que pasó en este accidente, pero es una negligencia total". "Es una mina arriesgada, tiene capas con mucho grisú y hay que tener mucha experiencia para trabajar en esas capas, hacerlo con mucho cuidado, porque una chispa puede provocar una explosión en cualquier momento", contaba. Él también apunta a posibles labores de extracción.

Además, señala que los sindicatos no tienen información de cómo se está trabajando en la mina porque "no hay ningún tipo de representación sindical y los trabajadores entran con esa condición". "Hay mucha incertidumbre y preocupación por la falta de seguridad y por ver cómo se está trabajando, las empresas se están aprovechando de la necesidad de la gente y los trabajadores no tienen protección", denunciaba. Y destacaba que, desde el sindicato, siempre estuvieron luchando para "intentar que las minas se reabriesen para dar un futuro para la gente que se quedó, pero tiene que ser en unas condiciones dignas".

En Cerredo, la tristeza inundaba ayer todas las calles. "Empezamos a ver llegar ambulancias y helicópteros y los pelos se nos pusieron de punta, entonces no sabíamos el alcance, pero lo que pasó fue tan grave que es una tristeza", lamentaba una hostelera de la localidad.

