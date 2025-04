Las desgarradoras palabras de la hija de uno de los mineros fallecidos en el funeral de Villablino: "Santa Bárbara se equivocó, pero no la culpo, yo también querría tener a mi lado a los mejores"

Entre un río de lágrimas, Rebeca Radio, la hija de Iván Radio (54 años), uno de los cinco fallecidos el lunes en la explosión de grisú de la mina de Cerredo (Degaña), pronunció esta mañana, en el funeral de Villablino, unas desgarradoras palabras que sobrecogieron a todos los asistentes. “Santa Bárbara se equivocó con vosotros, pero no la culpo, yo también querría tener a mi lado a los mejores”, dijo con grandes dificultades para hablar durante todo el discurso.

Rebeca es la hija mayor de Iván Radio, tiene 24 años, es ingeniera informática y fue premiada en el Ejército del Aire en 2024. Empezó su intervención dando "las gracias" por el multitudinario pésame. Al funeral celebrado este miércoles en el polideportivo de Villablino asistieron alrededor de dos millares de personas, que abarrotaron el pabellón tanto por dentro como por fuera. Los cuatro féretros de Jorge Carro, Rubén Souto, Amadeo Bernabé Castelao e Iván Radio salieron a hombros, seguidos de sus familiares y entre aplausos. El entierro de David Álvarez se celebró ayer en Torre del Bierzo.

"Esto no solo demuestra que todo el mundo está volcado con nosotros, sino también lo queridos que eran y lo acompañados que nos dejan", comenzó Rebeca Radio. Tras un parón para contener el llanto, continuó: "David, Amadeo... Jorge... Rubén Robla e... Iván... ¡Papi! Os vais haciendo ruido, tanto ruido como la pólvora cuando estáis. No os vais así sin que el mundo se entere; estáis en todos los periódicos, en las noticias, incluso en otros países". Sollozos.

"Si os soy sincera, no es de extrañar. Cualquiera que os conociera sabe que no sois de los que mueren en una cama en un hospital. Esto habría sido demasiado poco para vosotros. Habéis levantado manta y el esfuerzo ha sido tan grande que ahora el país entero conoce vuestro nombre", prosiguió.

"Y es que la pólvora no desaparece sin más. Deja huella, deja marca, se graba en la memoria de quien la escucha y la siente. Vosotros sois exactamente eso: vuestra ausencia retumba y nos sacude por dentro como la peor de las bofetadas de la vida. Nos rompe, pero también nos recuerda la grandeza de lo que fuisteis. Y lo mínimo que merecéis es que vuestro nombre resuene hasta el último rincón del mundo", pronunció.

Sara Bernardo

"Sabemos que nos vais a querer siempre, pero no podemos evitar pensar que hoy la Virgen de Santa Bárbara, a esa a la que le acabamos de cantar, se equivocó. Aunque no la culpo, yo también querría tener a los mejores a mi lado y en eso os lucíais", dijo entre sollozos y arrancando las lágrimas de incluso la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

Rebeca le ganó la batalla a la pena y continuó: "A partir de ahora en nuestra mesa habrá una silla vacía más, un vacío que va a ser difícil de asumir para todos. Sin embargo, si algo nos han enseñado antes de irse es a ser fuertes, resilientes y, sobre todo, a luchar hasta el final. Quizás la vida no se trata de tenerlo todo, sino de sentir que no te faltará y ellos ahí, con su empeño y su manía, en darnos siempre lo mejor, no se daban cuenta de que lo mejor eran ellos". Y añadió: "Quiero deciros que no importa lo lejos que estén, el corazón siempre encuentra el camino a casa".

Palabras para "papi"

La hija de Iván Radio no quiso soltar el micrófono sin antes dirigir unas palabras a su padre que partieron el alma. "Solo tuviste un fallo: me enseñaste a todo menos a vivir sin tí. El cielo y el espacio se van a quedar cortos. Estés donde estés, vas a ver como Nere y yo nos hacemos grandes. Aunque no tanto como tú, porque como tú no hay nadie". Y concluyó recordando a los cinco fallecidos: "No sabéis cuánto os vamos a echar de menos. Os queremos un montón".