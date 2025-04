El gran restaurador del patrimonio asturiano expone ahora su arte: Jesús Puras llega a Luarca

El madrileño Jesús Puras es el responsable de algunas de las intervenciones más importantes en el patrimonio asturiano de las últimas décadas. En la Catedral de Oviedo ha restaurado el retablo del altar mayor, el de la Virgen de la Luz, la rejería gótica y el Cristo de Velarde; ha trabajado en las pinturas murales de San Julián de los Prados y San Miguel de Lillo, en Santa María del Naranco, en Valdediós, Priesca y Santo Adriano de Tuñón, y tiene por delante, de vuelta a la Catedral de Oviedo, el encargo de restaurar la escultura del Salvador, secular objeto de veneración de fieles y peregrinos, una tarea que emprenderá en unas semanas. Entre tanto, Jesús Puras se presenta en una doble faceta, más desconocida, la de pintor y coleccionista de arte.

Del 11 de abril al 4 de mayo expone en el Círculo Liceo de Luarca sus propias obras, las de su amigo de infancia y compañero con los pinceles Alfonso Pinto por el litoral de concejo costero y parte de su colección particular de pintura de finales del siglo XIX y principios del XX, en un homenaje a unos pintores poco conocidos y que sin embargo tienen una obra muy reseñable, algunos en museos de la categoría de la Tate Gallery de Londres.

Serán en total unas 65 obras, nunca expuestas, de unos y otros, pintura y varias esculturas –todas estas de Puras– reunidas en esta exposición, "Tiempo de imágenes", con la que ha querido contribuir a la revitalización del Círculo Liceo de Luarca en la que se ha empeñado su presidente, Marino Guardado. La institución está alojada en un edificio modernista de Manuel del Busto, de gran interés arquitectónico, como hace notar Jesús Puras, y su directiva quiere darle impulso con contenido cultural y actividad de carácter social, según explica. La mayoría de las obras de colección que Jesús Puras aporta a la exposición son de pintores suecos, noruego, austriacos, alemanes e ingleses. "Algunos son firmas que se están redescubriendo", explica. Cita entre ellos al impresionista alemán Max Doernee; el escultor, dibujante y acuarelista, también alemán, Johann Georg Theodor Schmidt y su compatriota Joseph Cades, arquitecto historicista y representado aquí con algunos dibujos arquitectónicos; al paisajista noruego Sigvald Olsen y al retratista y paisajista sueco Axel Bernhard Kleimer. "Lamentablemente no hay presencia femenina, no porque no hubiera pintoras, que las había, muchas y muy buenas, pero es difícil conseguirlas", indica Puras, con la intención de incorporarlas pronto a su colección.

Todas las obras son de una época "en la que se desarrolló la pintura naturalista al aire libre naturalista", refiere, y muchos de esos pintores utilizaban cámaras fotográficas para captar las imágenes que querían trasladar a sus cuadros. "Tiempo de imágenes" incluye paisajes, retratos, dibujos arquitectónicos y alguna obra religiosa, además de la obra contemporánea que firman Puras y Pinto. Entre estas últimas, un cuadro de los acantilados de Barcia se pondrá a la venta a beneficio de la protectora de animales valdesana "Siguiendo tus huellas".

