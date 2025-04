Álex López se convierte en el nuevo secretario del PSOE tapiego al imponerse por dos votos a la exalcaldesa Ana Vigón

Renovación al frente de los socialistas tapiegos después de que Álex López, de 27 años, se impusiera por dos votos a la exalcaldesa y actual portavoz municipal del PSOE, Ana Vigón, en la votación para renovar la ejecutiva local. El candidato renovador logró 14 apoyos frente a los 12 que recibió Vigón.

"Nos habéis dado la oportunidad de liderar una nueva etapa, y os aseguro que lo haremos con la máxima responsabilidad, ilusión y ganas de trabajar por un PSOE fuerte, unido y cercano a la ciudadanía", señaló López tras conocer el resultado de la votación. El nuevo secretario general, que da el relevo a Natividad Fernández (no optó a la reelección), estará acompañado de Eva Menéndez como secretaria de organización y de Mariano Santos como secretario de política municipal.

"Gracias, de corazón, a toda la militancia por la confianza que habéis depositado en este proyecto y en el equipo que me acompaña. Hoy no termina nada; hoy empieza todo; un camino en el que queremos contar con todos y todas, porque este proyecto no es de una persona ni de una ejecutiva, sino de toda la militancia. Juntos construiremos un PSOE que escuche, que dialogue, que crezca y que vuelva a ser la fuerza que Tapia necesita para avanzar", añadió, convencido de que hay que poner en marcha iniciativas "que devuelvan la ilusión a nuestros vecinos y vecinas".

En la votación estuvieron presentes las diputadas autonómicas, Alba Álvarez y Lidia Fernández, y el secretario del Occidente de la FSA y alcalde de Cudillero, Carlos Valle. Cabe añadir que en la asamblea también se votó el nombre del responsable del comité autonómico y ahí los dos candidatos empataron a trece votos por lo que en un máximo de quince días debe repetirse la votación.