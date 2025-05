El público conquista a los expositores de la Feria de Tineo: "Aquí la gente no viene a pasear, viene a comprar"

Hace siete años que Olga Milla participa en la Feria de Muestras de Tineo. Se desplaza desde Vigo con diferentes quesos de su centro de maduración de productos traídos directamente de los Alpes y los Pirineos y no duda en afirmar que merece la pena el viaje hasta la capital tinetense: "El público es bueno, sabe apreciar el producto y es comprador. Aquí la gente no viene a pasear, viene a comprar y son conscientes de que es una buena oportunidad para encontrar productos que no hay en los supermercados". Es una opinión compartida por todos los expositores consultados ayer por LA NUEVA ESPAÑA: alaban el cliente local y también la buena organización de un certamen que, en su trigésima quinta edición, está contando con muy buena afluencia de público.

"La feria funciona y es muy cercana, con gente muy amable", señala Marcelino Iglesias, responsable de Cierrastur y asiduo a la cita de Tineo desde hace quince años. "Todos los años traemos novedades como la puerta curva que mostramos en esta edición. Nuestro producto no es para comprar en el momento, pero hacemos muchos contactos, digamos que es sembrar para después recoger", añade. Y da cuenta de que la siembra merece la pena.

Purificación García, de ollas AMC, también está satisfecha con las ventas y la buena afluencia de público. Lleva tres años acudiendo a Tineo y señala que éste está siendo el mejor año. "Hay mucha gente", opina. Desde Lugo se desplaza Jesús López con los productos de su ferretería. Lo hace desde el año 2017 y considera que "se vende bien y hay buen público, que va de frente".

También es fiel a Tineo Ana Menéndez, la popular responsable de Confitería Casino. Tinetense de nacimiento, no falla a la cita en la vende los productos de su obrador de Cornellana. "Llevo viniendo desde que se inauguró, primero porque tengo raíces aquí, pero también porque acude mucha gente y es un punto de encuentro, una manera de acercar el producto a la gente", relata, satisfecha con la buena afluencia de gente que tiene el certamen.

"La feria funciona y es una manera de darse a conocer", añade, convencida de que las ferias son una buena oportunidad para llegar a nuevos compradores. Solo lamenta la dificultad para encontrar mano de obra, lo que determina que hayan reducido su presencia en ferias. También desde Salas, concejo con mucha presencia en el evento, se ha desplazado José Luis García, del grupo Reyfer, de La Espina. "Hace veintisiete años que venimos y es la feria de la que sacamos más rendimiento", apunta. Primero por la fecha en la que se celebra. "En este tiempo es más fácil de vender la maquinaria porque no ha empezado la temporada, por ejemplo, en Gijón se nota que es en agosto y con la temporada acabada. Por eso esta feria es la más potente en maquinaria", reflexiona. Además, apunta que la organización es buena y económicos los precios para exponer.

Juan Pedro Díaz, del grupo Fhoa, acudió este año por primera vez a Tineo y las primeras sensaciones no pueden ser mejores: "Los primeros días hubo muy buena afluencia de público, y además es buena clientela, muy por la labor y da gusto, además, la atención de la organización es perfecta", apunta, convencido de que las ferias son herramientas muy buenas para darse a conocer.

Y del otro lado están los clientes, que ayer abarrotaron el certamen. "Merece la pena venir", apuntó una vecina de Pravia durante el recorrido. Para Anastasia Fernández y Ana Ordiales, vecinas de Gijón, fue su primera vez y disfrutaron de una mañana con buena temperatura y mucho ambiente.

El certamen afronta este domingo su cuarta y última jornada de actividad. Entre las actividades destacadas está el acto de hermanamiento entre la IGP Chosco de Tineo y la IGP Ternera Asturiana. Además, habrá una demostración de cocina con chosco y una degustación.