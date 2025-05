"Tremor nos ha cambiado la vida a Puerto de Vega y a mí", dice Mikel Santiago, el autor de la novela que inspiró a Netflix

El autor vasco Mikel Santiago (Portugalete, 1975) fue el invitado estrella de la XVI Feria del Libro de Navia, que ayer echó el cierre tras dos días de intensa actividad. Como no podía ser de otra forma se alojó en Puerto de Vega, la localidad escogida para llevar a la pequeña pantalla su libro "Última noche en Tremor Beach". Confesó que disfrutó más de la localidad naviega en esta ocasión que cuando en 2023 acudió al rodaje de la exitosa serie de Oriol Paulo para la plataforma Netflix. "Tremor nos ha cambiado la vida a Puerto de Vega y a mí", confesó ante el público que abarrotó el salón de actos del Casino.

De izquierda a derecha, expositores de la Feria del Libro, en la segunda planta del Casino; ambiente en la Feria de la Ilustración; y la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, charlando con el artista vasco Juanjo Ortubia. | T. CASCUDO

Su trabajo como programador llevó a Santiago a Irlanda y allí comenzó a escribir y encontró la inspiración para la "Última noche en Tremor Beach", su primera novela. "Es una historia de sanación, de gente que huye de una herida y se refugia en un lugar idílico", explicó. Aunque no tenía muchas esperanzas en que la historia triunfase, fue "el gran éxito de mi vida" y en su primer verano vendió casi 40.000 ejemplares. Fue entonces cuando llegó la oferta de compra de los derechos audiovisuales.

Sorprendió Mikel Santiago relatando que a punto estuvo de convertirse en una película de Amenábar, pero finalmente se transformó en una miniserie firmada por Oriol Paulo. La idea encantó a Santiago, que se confesó "muy fan" del director. "La serie es coherente consigo misma, quizás no está el libro en muchas cosas, pero como producto es una serie muy buena. Hay grandes divergencias, pero el mapa de la historia sigue siendo el libro", señaló el vasco, que considera que Puerto de Vega encajó como anillo al dedo. "No es Irlanda, pero es un lugar bastante irlandés, muy armónico. Yo vi Irlanda en la serie. Había que traer la serie a España y Asturias me pareció perfecto", señaló a preguntas del público.

En la segunda planta del Casino se ubicó, por segundo año consecutivo, la Feria del Libro propiamente dicha en la que autores y editoriales mostraron novedades al público. Coinciden los expositores en que el Casino es un entorno muy bello, pero poco accesible para el público. "El edificio es muy guapo, pero no se logra esa fluidez de público como estando en la calle", señala Cristina Martínez, de maLuma.

De manera paralela, en el espacio cultural El Liceo tuvo lugar la segunda Feria Nacional de Ilustración (IN), con once artistas invitados de diferentes puntos del país. La grabadora Marta Fermín, que colabora con la organización, defiende la "calidad" de los trabajos y también el aumento de las ventas, si bien hubo menos visitantes que el año pasado. El vasco Juanjo Ortubia coincide, si bien ve potencial en el evento para ser un referente en el Norte. Tomó buena nota la alcaldesa, Ana Isabel Fernández: "Estamos satisfechos con los pasos dados y consideraremos las propuestas seguir avanzando".