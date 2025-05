Aparca junto al puente de los Santos, sale a orinar y....el coche acaba en la ría del Eo

Un conductor vivió el pasado sábado a orillas de la ría del Eo una historia de lo más surrealista. El hombre transitaba por la Autovía del Cantábrico cuando decidió hacer una parada en el área de descanso ubicada junto al puente de los Santos. Hasta ahí todo normal, pues es un lugar muy accesible y parada de muchos conductores que transitan por la A-8. El caso es que bajó con intención de orinar, pero olvidó poner el freno de mano al vehículo, que acabó despeñándose y volcó en una cala junto a la ría del Eo.

El conductor resultó ileso porque ya estaba fuera del coche, una Mercedes Vito negra, cuando este echó a andar aprovechando la inclinación del terreno. El hombre nada pudo hacer para parar el vehículo, que cogió velocidad por el terreno en cuesta.

El suceso no trascendió porque es muy difícil ver el vehículo. La cala en la que acabó, entre el puente de los Santos y la playa de Arnao, no tiene acceso rodado y no es frecuentada. Sin embargo, fijándose bien el coche se ve desde la acera del puente que une Asturias y Galicia. Está volcado entre las rocas y todo apunta a que tardará días en ser rescatado dada la dificultad del acceso a este punto costero.