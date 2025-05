El raditaxi llega a la comarca: Luarca asegura el servicio de taxi durante las 24 horas

El Ayuntamiento de Valdés pondrá en marcha un servicio que hoy por hoy no existe en el Occidente asturiano. Se trata del radiotaxi, que garantizará a través de la licencia municipal la presencia de al menos un taxista de guardia, en la parada o localizable, durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

El concejal de Promoción Económica, Ismael González, explica que las quejas de los usuarios son "muchas" en algunos periodos, normalmente en fechas festivas y concretas, como en Navidad, Semana Santa o verano, o por las noches.

"Para evitar este problema, hemos pensado en instalar esta alternativa que será de obligado cumplimiento en caso de tener licencia", concreta González. En Luarca, hay 15 licencias. De esta forma, "siempre atenderá alguien el teléfono en caso de no haber taxistas en la parada", detalla el edil, quien advierte de que serán los taxistas los que tendrán que organizarse para cubrir los turnos. A este respecto, González señala que el gobierno trata "de mejorar la calidad de un servicio público". De ahí la intervención de un organismo público como el Ayuntamiento.

Para instalar el radiotaxi, el gobierno invierte 10.000 euros al año, una cantidad que es asumible con unas arcas municipales saneadas, según González, y que "necesaria", ya que se mejora un servicio muy demandado en una zona donde en la actualidad solo opera un autobús municipal. Ahora se espera la llegada de un segundo que ampliará las rutas para llegar a Cadavedo o Trevías.

El problema de la conectividad entre los pueblos en un concejo tan extenso y siempre según el gobierno local, sigue presente. Los vecinos suelen aprovechar las rutas escolares, pero en muchos casos la población, muy envejecida sobre todo en el interior, hace uso de taxis. "Es una forma de estar presentes las 24 horas y aquellos taxistas que no asuman las guardias no podrán tener licencia municipal", destaca el concejal. De momento, el servicio de radiotaxi solo operará en Luarca. La segunda localidad urbana y más importante del concejo por población y servicios, Trevías, "no genera las quejas de la parada de Luarca", apunta González, quien recuerda que son habituales las estampas de personas esperando en la parada, especialmente en fechas festivas, sin tener claro si podrán o no disfrutar del servicio.

También es habitual que los turistas llamen a la parada de taxi desde otros puntos del concejo. Además, a determinadas horas del día y en caso de no conocer el teléfono particular de un taxista, no pueden acceder al servicio. "Habrá un antes y un después porque el cliente podrá disponer de información sobre el tiempo que tardará en llegar un taxi", aclara González.