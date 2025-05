En marcha la primera asociación de productores y fabas y legumbres de Asturias

Asturias tiene una nueva asociación dedicada a las fabas y las legumbres que se producen en la región. La presentación del colectivo se celebró ayer, jueves, en la Casa de Cultura de Luarca. Aunque bajo el amparo jurídico del sindicato agrario Coag, esta asociación nace "independiente" y con un claro objetivo: "Que nos escuchen".

El tesorero fue la persona encargada de la portavocía en un día que podría ser histórico para este sector si realmente logra cumplir sus objetivos. Francisco Pérez, que es productor de Faba Asturiana IGP y verdinas en Las Regueras, asegura que hoy por hoy el sector está "amenazado" y no tiene una clara defensa ante el gobierno regional. "Estamos tirando de las últimas reservas, porque las ayudas no llegan y no sabemos lo que nos vamos a encontrar en los años venideros", indica Pérez, quien recuerda que este año la cosecha de faba asturiana, en la mayor parte de las empresas productoras, fue desastrosa. El porcentaje habla por sí solo: un 80 por ciento de faba manchada y un 20 por ciento de faba en condiciones de llegar al mercado. "Somos el último eslabón de la cadena y estamos al albur de todo, de los precios y del clima", señaló el tesorero y portavoz de la nueva asociación. "Por eso necesitamos una voz que nos defienda ante el Principado; ahora estamos bastante desprotegidos", profundizó. Pérez añadió que el sector de los productos que defenderá el colectivo es "estratégico para Asturias y fundamental para preservar una parte del patrimonio asturiano".

El colectivo cuenta en la actualidad con una veintena de socios. En todo caso, iniciará una campaña para captar la atención de los agricultores asturianos.

Con respecto a la Faba Asturiana IGP, Pérez señaló que, aunque hay un Consejo Regulador este no tiene los objetivos que de una asociación. "Tiene otras funciones que cumple bien, pero por estatutos su fin no es defender a los productores", destacó.

Los productores, añadió, no quieren ayudas "sino vivir de una forma digna". Pedirán al Principado, que les invitó a crear un colectivo, más investigación para lograr semillas mejoradas y soluciones para casos concretos como el de las personas que se incorporaron a explotaciones agrícolas entre 2022 y 2023 y por la ayuda de incorporación no pueden estudiar formación reglada ni trabajar en otra cosa.