El PSOE de Tineo tiene nueva secretaria general, que sustituye a José Ramón Feito

El PSOE de Tineo tiene nueva secretaria general, Araceli Herrero, actual concejala del grupo municipal y médica de familia de profesión, labor que desempeña en Navelgas. Su candidatura fue la única que se presentó a la asamblea y recibió el apoyo unánime de los asistentes.

Herrero cuenta que fue la anterior ejecutiva la que le propuso ponerse al frente de la renovación del partido local. Estaba presidida por el exalcalde José Ramón Feito, quien les había anunciado su decisión de dejar la dirección de la agrupación local y la necesidad de renovar la ejecutiva, algo que Herrero aceptó, a pesar de que reconoce su poca experiencia política. "No tengo carrera política, tengo mucho que aprender, pero lo que sí que tenemos toda la ejecutiva son ganas de trabajar y mucha ilusión", señala. Araceli Herrero entró en política en las pasadas elecciones, formando parte de la lista electoral encabezada por José Ramón Feito y entrando como edil. "Este está siendo mi primer contacto con el mundo político, desde que entré en la lista en las pasadas elecciones, hasta entonces no tenía vinculación con el partido, era simpatizante, pero no afiliada", confiesa.

La nueva secretaria general reconoce que ponerse al frente del partido es "un reto muy complicado". No en vano, el PSOE tinetense se encuentra actualmente en la oposición, después de haber gobernado en el concejo desde 2003, con mayoría absoluta en prácticamente todos los mandatos.

"Hay cosas en las que seguiremos en la misma línea de la anterior ejecutiva, pero también vamos a trabajar en nuevos proyectos", subraya Herrero, que señala que de quienes le acompañan en el proyecto solo repiten tres personas de la anterior directiva.

Al frente de la secretaría de Organización y Administración, estará José Luis Álvarez Rodil, el área de política municipal lo lleva Antonio García Valdés, Desarrollo Rural, Ganadería y Agricultura recae en Manuel Álvarez, del área de Industria, Empleo, Economía e Innovación se hace cargo César Fernández, mientras que, de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda Carlos Barrero. La también edil María Teresa Ruiz ocupa la secretaría de Salud, Igualdad, Bienestar Social, Infancia y Mayores; la de Educación, Universidad, Cultura y Política Lingüística es de María Placeres Rodríguez, Deporte y Turismo de Antonio Díaz y, por último, el área de Reto Demográfico dependerá de Maite Rodríguez.