Naraval convoca una protesta para reivindicar la reforma de su puente

Los vecinos de Naraval en Tineo convocan una concentración para el próximo lunes día 19 de mayo para reclamar el arreglo del puente de entrada de la localidad, que se incluye dentro del proyecto de la obra de reforma de la carretera AS-219, que une Luarca y Pola de Allande, y cuyas obras comenzaron en julio del pasado año. Los vecinos ya se habían movilizado hace 10 años para reivindicar el arreglo de este vial, logrando que en 2019 se iniciase, sin embargo, tuvo que paralizarse por el desacuerdo en unas expropiaciones y no ha sido hasta cuatro años después cuando se han podido retomar. Ahora los vecinos se encuentran con que el puente de entrada a su localidad desde Navelgas no será ampliado tal y como está previsto en el proyecto. Así al menos se lo ha hecho saber un técnico vinculado a la obra.

Esta noticia ha hecho que los vecinos hayan buscado explicaciones y a través del Ayuntamiento han solicitado reunirse con el director general de Infraestructuras. Aseguran que ha pasado un mes y medio desde que realizaron la petición y que hasta ahora no han recibido ninguna respuesta oficial. Por ello, han decidido volver a manifestarse y llaman a unirse a la reivindicación a todo el Suroccidente y a todos los usuarios de esta carretera, puesto que se trata de un eje de comunicación importante en la comarca, al unir los concejos del interior con la costa.

El paso de la carretera a la altura del puente. / R. D. Á.

"Parece ser que no quieren reformar el puente y su ampliación figura presupuestado en el proyecto con el que se licitó y adjudicó la obra, en él viene justificada la actuación porque detectaron una fisura en el medio del arco", explica Manuel Fernández, vecino de Naraval y portavoz de la plataforma "Por la carretera AS-219", que recuerda que de dejarse así, se producirá un estrechamiento de la vía al llegar a ese punto.

Además, denuncia que la manera en la que se comunicó a los vecinos la decisión de dejar el puente sin actuación "no son formas" y lamenta que todavía no les hayan contestado a sus peticiones de explicación. "Lo que queremos es que nos digan las razones que hay ahora para justificar que no se va a tocar y qué pasa con esa fisura que han detectado y también a dónde se va a destinar el dinero que estaba previsto en la obra para esta intervención", detalla.

Insiste en que la única intención de los vecinos es conseguir que la reforma de este vial quede bien. "Es una carretera en la que sabemos que no se van a volver a hacer obras, como mucho dentro de años se reparará el firme, pero nunca más se va a tocar el trazado por eso peleamos para que quede de la mejor manera posible, no es un capricho", subraya Fernández.