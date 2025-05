El mensaje del bancario Pablo Junceda de los estudiantes de Vegadeo: "No hay labor más apasionante que ser empresario"

"No hay labor más apasionante que ser empresario y que no os preocupe que al principio las cosas no salgan bien", dijo el bancario asturiano Pablo Junceda a un grupo de estudiantes del instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. El director general de Banco Sabadell Herrero defendió el papel clave que juegan las pequeñas y medianas empresas en la economía española y asturiana y animó a los estudiantes a invertir su talento en casa: "Este momento está lleno de oportunidades para invertir aquí, no hace falta irse. Podéis formaros lejos y volver a casa".

Junceda, que estuvo acompañado por la profesora de Economía Ana Beatriz Ruiz, se esforzó en contar a los alumnos el papel que juegan los bancos en la economía y también los invitó a relacionarse con las entidades bancarias con total transparencia. "Un consejo valioso es que seáis absolutamente transparentes con los bancos porque os ayudarán en la medida en que demostréis confianza y seguridad. Engañar a un banco hoy es una misión casi imposible", añadió Junceda.

Los estudiantes siguiendo la ponencia. / T. Cascudo

La clase de Junceda estuvo dirigida a los estudiantes de cuarto de la ESO que cursan las asignaturas optativas de Economía y Emprendimiento, así como Taller de Economía Aplicada. Confesó Junceda que el auditorio joven es más "difícil" que el público adulto, pero supo ganarse a los estudiantes en una clase con un lenguaje sencillo y coloquial. Confesó que a la edad de los chavales "el dinero y los bancos me entraban por un oído y me salían por el otro", pero gracias a uno de sus profesores logró encontrar su pasión. "Me tuve que ir de Asturias, pero todos los días pensaba en lo bueno que sería volver porque en Madrid se vive fatal", añadió.

Dinero y economía

"Yo me dedico a fabricar dinero porque los bancos hacemos crecer la economía multiplicando el dinero en circulación", precisó Junceda, al tiempo que subrayó la importancia de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que representan "el 99% del tejido empresarial en España". En ellas, añadió, los bancos invierten la mayor parte del dinero "porque si no lo hacemos la economía se para; las pymes son un pilar fundamental de la economía española". Abundó Junceda en este asunto explicando a los chavales que los bancos que como el Sabadell "le tienen cariño al territorio y están enfocados en que a la economía asturiana le vaya bien" deben invertir en los negocios que están en la calle: "Si a ellos les va bien, multiplican la actividad y generarán economía y riqueza en Vegadeo. Si a las pequeñas empresas les va bien, a los bancos también".

El bancario dijo a los estudiantes que si se animan a emprender, en Asturias "vais a tener todas las ayudas posibles" y animó a explorar el mundo de la banca a los que no vean claros los negocios. En el fondo, añadió, lo más importante es seguir la vocación. Y zanjó: "Yo tengo mucha suerte porque pude elegir el trabajo que me gusta".