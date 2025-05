El pueblo de Valdés que se une al sur de España por una virgen

A veces las cosas "más importantes suceden por algo muy casual". Lo dice con una sonrisa el pregonero de la fiesta de La Regalina, José Manuel Fernández, cuando relata el origen de la historia que motivó el encuentro de dos pueblos, Cadavedo y Chipiona, los mismo que se hermanáran el próximo sábado gracias a la virgen de Regla.

Todo empezó a gestarse el verano pasado. El escritor andaluz Francisco Lozano acudió a la fiesta que Cadavedo celebra el último domingo de agosto. Buscaba ver la virgen de Riegla (como dice en Valdés por influencia del Padre Galo, que así daba a dar conocer la ‘faliecha’) para documentar un libro sobre las vírgenes de Regla del mundo. Y allí, en Cadavedo, no solo encontró una talla más, sino todo el calor del pueblo. "No es habitual que pase", dice Lozano. "El objetivo del libro era precisamente buscar el encuentro y no en todos los lugares en los que piqué el recibimiento fue el mismo", señala para aclarar que todo esto surge por su amor por la historia. "Y precisamente gracias a nuestra historia podemos organizar actos como este (se refiere al hermanamiento) y unir a personas y culturas", añade. Con la primera visita de Francisco Lozano a Cadavedo empezaron las conversaciones y la que hoy es una amistad.

Menéndez detalla que junto al escritor del sur de España las investigaciones sobre la virgen de la capilla de La Regalina fueron a más: "Nos sorprendimos con el resultado". Algunas notas: ahora se sabe que en 1436 había una hermandad en Cadavedo, Santa María de Regla,y una parroquia del mismo nombre; también que la devoción de Chipiona y Cadavedo es "coetánea". La explicación: los terratenientes de la época de buena parte de las tierras eran los Ponce de León. "Eso da nos da pista sobre el motivo por el que se promovió su devoción en las dos zonas", señala.

También las leyendas son similares. En Cadavedo, la virgen se le apareció a un labrador en un castaño detrás de un cementerio y en Chipiona, a un monje franciscano cerca de un santuario.

La Virgen de la Regla, según Lozano, tiene su origen en León si bien ha documentado su presencia en distintas partes de España y en América. El próximo sábado, casi cien personas organizadas por la Sociedad Popular La Regalina de Cadavedo visitarán Chipiona y allí celebrarán "La Regalina".