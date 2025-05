La zona de salud de Vegadeo, casi al completo: cubiertas seis de las siete plazas de medicina

Hace justo un año que los profesionales médicos de la Zona Básica de Salud de Vegadeo (incluye el centro de salud de Vegadeo y los consultorios vinculados de Castropol, Figueras y San Tirso de Abres) alzaron la voz para denunciar una "situación insostenible" por la escasez de facultativos y la sobrecarga que esto generaba en los que seguían en activo. Sin embargo, doce meses después la situación ha mejorado y se podría decir que casi ha vuelto a la normalidad.

"De los siete cupos médicos, están cubiertos cinco y, en breve, quedarán cubiertos seis ya que la semana pasada se adjudicó la vacante pendiente de Vegadeo", señalan desde la Consejería de Salud que dirige Concepción Saavedra. "Una vez que se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) esta adjudicación, la persona adjudicataria tendrá un mes para incorporarse", añaden las mismas fuentes.

Así las cosas, los tres médicos titulares en Vegadeo volverían a estar operativos. Además, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, hace unos días que se ha incorporado la profesional de pediatría tras una baja de larga duración, lo que pondrá fin a los desplazamientos de los pediatras de Jarrio para cubrir el servicio.

Por otro lado, en Castropol también está restablecida la situación con las dos plazas del consultorio de Castropol cubiertas, así como la del consultorio de Figueras. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Castropol llegó a convocar una manifestación el pasado octubre para exigir una solución. Se quejaban de que la falta de profesionales obligaba a los vecinos a desplazarse y les dejó durante meses sin un médico de referencia, algo importante en pacientes de más edad como los que abundan en las zonas rurales.

Preocupación vecinal

Así las cosas, solo queda por resolver la vacante de San Tirso de Abres. Cabe recordar que la plaza se cubrió en el proceso de estabilización a finales del año pasado, pero el profesional que la ocupó acaba de jubilarse. Por tanto, San Tirso vuelve a estar sin médico. Sin embargo, Salud señala que se está trabajando para "cubrir esta plaza en el menor plazo posible".

Precisamente este viernes se ha convocado una reunión vecinal a las seis de la tarde en el auditorio santirseño con el objetivo de analizar la atención médica en San Tirso, que tiene 420 cartillas. Convocan las asociaciones San Tirso del Eo, Vecinos de Lourido, Renacer y San Salvador, que llevan más de un año exigiendo una mejor atención.

"No hay mes que pasemos del 33% de días con consulta de médico", lamentan, al tiempo que añaden que en 2024 tuvieron médico menos del 25% de los días. Señalan que el facultativo de San Tirso estaba obligado a desplazarse a cubrir las bajas de los otros consultorios, sin embargo ahora que la situación es a la inversa, "aquí vienen dos días a la semana a lo sumo". Los vecinos señalan que el consultorio periférico de San Tirso es el único que no tiene administrativo: "Lo hemos pedido y no han respondido". Muestra del "desprecio" que dicen sufrir está el hecho de que son los únicos que tienen que desplazarse a Vegadeo para las extracciones de sangre.