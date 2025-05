Hierba alta en Somiedo para "Los juegos del hambre": esta es la curiosa petición de la productora de la saga cinematográfica

Aunque sigue sin haber una confirmación oficial, todo apunta a que la saga cinematográfica «Los juegos del hambre» se rodará este verano en Somiedo. Sin embargo, la operación no está exenta de dificultad y son varios los frentes abiertos que tiene la productora. Uno de ellos afecta a los ganaderos de Valle de Lago a los que piden no segar una extensa pradería en las inmediaciones de la icónica laguna.

Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, ya se han celebrado varias reuniones con los ganaderos afectados y, aunque no todos están convencidos, el acuerdo está cerca. Se trata de unas cuatro hectáreas de terreno que habitualmente se siegan entre varios vecinos para disponer de alimento para el ganado. Sin embargo, la productora necesita que esta localización posea hierba alta durante el rodaje. La solución: conseguir hierba lista para entregar a los ganaderos afectados.

Además de no segar este terreno ubicado en el entorno de los teitos, los responsables del rodaje piden retirar todos los cierres que delimitan las fincas. No obstante, esta es una cuestión menor y no parece difícil conseguirlo, pues se comprometen a dejarlo todo como estaba al finalizar la grabación.

Los vecinos admiten que posiblemente el rodaje "sea molesto" para el concejo y más por registrarse en plena temporada turística. No en vano, se trata de un despliegue importante, ya que se habla de más de doscientas personas que ocuparían la zona durante los meses del verano. De hecho, según fuentes vecinales, ya han empezado a hacer reservas en los alojamientos del municipio entre los meses de julio y septiembre.

Según los primeros datos, habrá una fase de producción que durará varios meses, pero el rodaje propiamente dicho podría llevarse a cabo entre finales de agosto y principios de septiembre.

El rodaje en cuestión es el de la precuela de la saga, titulada "El amanecer en la cosecha" y centrada en el personaje de Haymitch Abernathy. Según ha trascendido, el director será Francis Lawrence y la fecha de estreno está fijada para noviembre de 2026.