Tineo se quedará sin Escuela Municipal de Música y su coste está detrás de su clausura

A finales de año la Escuela Municipal de Música de Tineo cumpliría su 30º aniversario, pero no podrá celebrarlo porque cuando finalice este curso, el próximo mes, el Ayuntamiento de Tineo dejará de ofertar el servicio de formación musical. Es la decisión que ha tomado el equipo de gobierno local, compuesto por PP y Vox, por razones económicas.

Con la aprobación del presupuesto para este año 2025 que se llevará a Pleno este jueves, a las 10.00 horas, se hará efectiva esta decisión. En las cuentas diseñadas para este año se incluye la amortización de los tres puestos docentes que quedaban vinculados a la escuela, es decir, se suprimen.

La alcaldesa, Montse Fernández, explica que la razón que lleva a tomar esta decisión es meramente económica. "La Escuela de Música le cuesta al Ayuntamiento 200.000 euros al año y da unos ingresos de 12.000 euros, ahora tiene 23 alumnos por lo que el coste por alumno es de unos 8.500 euros al año", expone la regidora, que asegura que "nos gustaría seguir manteniendo todos los servicios, pero hay decisiones que debemos tomar".

Esto supone el fin de la Escuela Municipal de Música tal y como está concebida en la actualidad, pero la alcaldesa asegura que se está trabajando para poder seguir ofertando a los vecinos de Tineo el servicio musical que encontraban en la escuela municipal, en este caso sería a través de una colaboración público-privada. "La escuela se queda sin profesores que dependan directamente del Ayuntamiento de Tineo, pero vamos a intentar que se dé el servicio de otra manera que no tenga que ser cien por cien municipal, para ello estamos intentando llegar a un acuerdo de colaboración público-privado", detalla y asevera que se está trabajando para intentar dar una alternativa formativa el próximo curso.

Fernández ahonda en su argumento y añade que un Ayuntamiento "no puede mantener un servicio, independientemente de que a nosotros no nos agrade tomar esta decisión, cuando lo come la deuda, el gasto corriente y tiene que hacer frente a múltiples inversiones".

Los profesores de música afectados llevan más de dos décadas vinculados al centro y esperaban la estabilización de sus puestos, que debía haberse producido a finales de 2024. Aseguran además que las plazas formativas ofertadas estaban totalmente cubiertas y que existía demanda ya que había lista de espera.

En el presente curso, la Escuela Municipal de Música de Tineo comenzó ofertando las clases de música y movimiento, baile tradicional, acordeón diatónico, gaita, tambor, piano y guitarra. La estabilización en otro Ayuntamiento de la profesora de piano y una baja médica del de guitarra frenaron a mitad de curso la continuidad de ambas formaciones, puesto que no se sustituyó a los profesores. Así que, en los últimos meses solo continuaron impartiendo clase en el centro tres profesores.

No obstante, el centro llegó a tener siete docentes, entonces también incluía una sección de viento que impartía clases de flauta travesera y clarinete, unos puestos que ya se suprimieron con anterioridad a la actual decisión.

Historia de la Escuela de Música

Las clases de música comenzaron en los bajos del cine Marvi, pero hace casi treinta años que la escuela se constituyó con su sede propia, donde se mantiene en la actualidad. Fue la primera en surgir en el Suroccidente y llegó a impartir una quincena de asignaturas, desde instrumentos clásicos a tradicionales. Además, aunque empezó dirigiéndose a menores, también llegó a los adultos.