La Biblioteca Nacional "pesca" vocaciones en Vegadeo: "Sacamos muchas plazas y nos cuesta cubrirlas"

El director de la Biblioteca Nacional de España (BNE), Óscar Arroyo, cambió ayer el imponente edificio del madrileño paseo de Recoletos por la coqueta biblioteca del instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo. En ella habló a los estudiantes de su quehacer diario y también de las dificultades para encontrar personal formado para trabajar en esta prestigiosa institución. "Vengo a pescar vocaciones y me gustaría que alguno salga pensando que igual sería interesante trabajar con nosotros porque sacamos centenares de plazas y nos cuesta cubrirlas", señaló el responsable del centro estatal desde febrero de 2024.

La charla de Arroyo se enmarcó en el Foro Comunicación y Escuela, un proyecto que le sorprendió y con el que se comprometió a colaborar más intensamente a partir del próximo curso. "No sé si sois conscientes de la importancia de que a un lugar como Vegadeo, lejos de muchos sitios, vengan personas a contaros todo tipo de cosas", señaló al tiempo que narró infinidad de curiosidades de un centro que cobija 35 millones de documentos.

Un momento de la charla. / T. Cascudo

Se esforzó Arroyo en explicar a los chavales los entresijos de una institución en la que trabajan más de cuatrocientas personas que se dedican "a trabajar con el conocimiento". Y añadió: "Nosotros nos dedicamos a recopilar toda la cultura que se crea en este país, a conservarla y a ponerla a disposición de todos". Sorprendió a los jóvenes explicando que trabajan con todo tipo de soportes y que realizan un archivo de la web española para dejar constancia a los investigadores del futuro de la sociedad actual. "Somos los únicos del país encargados de hacer esto y tenemos una responsabilidad tremenda", señaló.

El profesional también habló de los documentos más singulares que cobija la BNE y también de las joyas guardadas en una cámara acorazada donde, por ejemplo, está el manuscrito del Mío Cid, un texto al que no es fácil acceder. "No lo he visto ni yo, solo la cámara en la que está. Al menos una vez al año alguien quiere verlo y tocarlo, pero hay que justificarlo", explicó.

Los alumnos asistentes a la charla. / T. Cascudo

Los estudiantes veigueños se interesaron también por los robos que sufren estos centros y Arroyo contó la "impresionante" labor que se realiza para detectar documentos o libros robados hace décadas y que en un momento dado aparecen. Es el caso de un libro manuscrito del siglo XVIII que acaba de localizarse en una biblioteca ligada a la Universidad de Cambridge. "El libro se robó hace 105 años, desapareció y la Universidad lo compró en una subasta en los años sesenta del siglo pasado. Nadie se dio cuenta en España, pero ahora lo hemos reclamado y nos lo van a devolver", contó este profesional que defendió en todo momento la capacidad de las bibliotecas para adaptarse a los cambios de la sociedad.