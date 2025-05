Indignación en Tineo por el cierre de la Escuela de Música: "No vamos a permitir que se precarice el empleo público y la cultura"

Veintiún años lleva el músico David Varela trasladándose a Tineo para ofrecer clases de acordeón diatónico, entre otras cosas, en la Escuela Municipal de Música. Su compañero Alfonso Muñoz, profesor de guitarra, cuenta casi veinte años vinculado al centro. Ambos imparten unas horas a la semana de clase, por lo que aseguran que su contrato con el Ayuntamiento tinetense no es su principal fuente de ingresos, sino que les mueve su vocación. Sus plazas son dos de las cuatro que aparecen en el documento de presupuestos para ser amortizadas en la Escuela Municipal de Música, lo que supone su despido y la desaparición de este servicio público. El argumento del gobierno local para justificar esta decisión es el elevado coste de la escuela que la alcaldesa Montse Fernández cuantifica en 200.000 euros anuales.

Una justificación que estos dos profesores aseguran que no se ajusta a la realidad y señalan que se está intentando privatizar servicios públicos "a base de mentiras". De hecho, en los gastos de cierre del ejercicio 2023, el último que se puede ver publicado en la página web del Ayuntamiento, el gasto de la escuela que aparece reflejado en la documentación, en la que se incluye personal y otros gastos señalados como "diversos" suman 83.858 euros, que restándole los ingresos que generan las matrículas del alumnado se queda en 66.066 euros.

Los profesores también lamentan que el gobierno intente trasladar la idea de que es una escuela con poca demanda. Aseguran que "este nuevo equipo de gobierno limitó el número de alumnos a matricular, teniendo lista de espera todas las asignaturas".

Además, Alfonso Muñoz recuerda que los profesores cuentan con una sentencia judicial de hace años "que avala nuestros puestos de trabajo, por lo que se están llevando a cabo despidos improcedentes que ocasionarán gastos a las arcas municipales". Señala también que los puestos para los que se anuncia la amortización estaban llegando al proceso final de estabilización.

El sindicato CC. OO., que no tiene representación en el Ayuntamiento de Tineo, denuncia que no se llevó a cabo el procedimiento adecuado cuando se plantea una supresión de las plazas. "Tendrían que haber llamado a la mesa general de negociación, en la que tenemos representación UGT, CSIF y CC. OO., aunque no haya delegados, y no se nos convocó", asegura Aurelia Villar, coordinadora de Administración Local de CC. OO. Asturias, que anuncia que "no vamos a permitir que se precarice el empleo público y la cultura; vamos a llegar hasta el final".

La supresión de las plazas de los profesores de la Escuela Municipal de Música se incluye dentro del documento de presupuestos que se debate este jueves en el Pleno. Tanto PSOE como IU, en la oposición, se muestran totalmente contrarios al cierre de este servicio. José Ramón Feito, portavoz socialista y exalcalde del municipio, acusa al actual gobierno de falta de gestión y recuerda que los servicios públicos "sirven para fijar población y no se pueden medir en términos de rentabilidad". Marta Menéndez, única edil de IU, es contundente: "No se puede permitir un recorte tan brutal en los derechos de los niños y mayores que acuden a la escuela y no se puede excusar en que es un gasto para luego privatizarlo".

Sergio Martínez (Vox), teniente de alcalde, evitó manifestarse sobre el cierre de la escuela.