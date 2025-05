El campo de hierba sintética de Barcia luce nuevo nombre, "Óscar Luis Celada"

El campo de hierba sintética de Barcia ya luce con el nombre del médico de la selección española de fútbol, el luarqués Óscar Luis Celada. El pleno acordó este cambio (de San Sebastián II a Óscar Luis Celada) a petición del club que gestiona la instalación, Valdés ACF, el pasado febrero. Ayer, jueves, se celebró el acto oficial en el marco de las jornadas que Valdés dedicó a la salud y el deporte con motivo de la entrega del premio Villa Europea del Deporte y que reunió a 16 ponentes, muchos de ellos de prestigio internacional en su especialidad, como el doctor Pedro Guillén.

En el campo de Barcia, el médico de la selección española dedicó unas breves palabras a los menores, todos futbolistas del club Valdés ACF, que estuvieron presentes en el acto deslucido por la protesta que convocó la parroquia rural de Barcia y Leiján, contraria al cambio del nombre por dos razones. Una, el campo es, en su opinión, de la entidad menor y no del Ayuntamiento; y dos, no fueron consultados. Oscar Luis Celada comentó, al margen de la protesta, su especial ilusión por este homenaje. "Si algo me hace ilusión de mi nombre es por lo que vais a disfrutar vosotros; el fútbol es algo maravilloso; yo jugué desde pequeño; os pido que disfrutéis muchos del fútbol", dijo a los menores que le acompañaron a pie de campo. "A las familias también os digo que disfrutéis todo lo que podáis", apuntó mientras un grupo de personas intentaba, al otro lado de la valla del campo y bajo control de la Guardia Civil, interrumpir el acto con lemas despectivos. "He aceptado de buen grado que este campo llevara mi nombre a petición del Valdés, soy el presidente honorífico y estaré pendiente de vosotros", subrayó el médico. A los periodistas y al margen de su intervención oficial, contó que se sintió "orgulloso" de que un club de deporte entrenara en una instalación que lleva su nombre y añadió algo más: "Yo tengo mucho cariño a Barcia porque mi padre siempre iba a echar la partida a Casa Gena, donde llegué a despachar; por eso me hizo especial ilusión este nombramiento". Sobre las discrepancias entre la parroquia rural de Barcia y Leiján y el Ayuntamiento de Valdés, hizo unas breves declaraciones: "Entiendo que estos temas son políticos y que surgen; hay que aceptarlos; no me lo tomo como algo personal".

Un grupo de vecinos durante su protesta. / A. M. Serrano

El gobierno lamentó los insustos y el contexto en el que se desarrolló el, por otro lado, esperado acto dada la agenda de Óscar Luis Celada, quien también es médico del Atlético de Madrid. También denunciaron golpes en los vehículos que accedieron al campo. Durante el programa, los gritos y los enfrentamientos con la Guardia Civil, que impidió el paso a la zona central del campo a varios vecinos de Barcia, no cesaron. No fue del todo posible disfrutar de las intervenciones de los protagonistas por los gritos de fondo. Primero, tomó la palabra el presidente del club, Miguel Valles, quien aseguró que en la entidad deportiva que preside "hablamos mucho de la vida de Óscar" porque fue futbolista de élite y no dejó de lado los estudios superiores. Valles dio gracias a las familias por confiar en el club. El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, manifestó su discrepancia con la protesta: "Es de un ridículo espantoso y todo esto está organizado por cinco familias radicalizadas", dijo y lamentó la "hostilidad de un grupo de radicales" hacia el deporte base. Según las fuentes oficiales, se concentraron unas cuarenta personas.

Sobre la titularidad del campo, hay dos sentencias dan la razón al Consistorio, según el Alcalde, sin embargo, la parroquia rural de Barcia y Leiján sigue pleiteando y considera que campo es de la parroquia y que no existe un documento que acredite que tiene otra propiedad.

El club Valdés ACF emitió un video en el que distintas personalidades del mundo de fútbol daban la enhorabuena a Óscar Luis Celada y reconocían su trayectoria deportiva. Estará disponible en sus redes sociales.