Ponentes de lujo e historias cercanas sobre fútbol y lesiones: así fue la jornada sobre salud y deporte de Luarca

Luarca vivió una jornada dedicada al deporte que fue referencia para el país. El pequeño (aunque grande por extensión) concejo del Occidente asturiano celebró una jornada dedicada al deporte y a la salud "de lujo", como dijo el escritor y especialista en deporte local Cipriano Fernández, el conductor de las cuatro mesas redondas que reunieron a 16 ponentes "brillantes" .

La Concejalía de Deportes fue la encargada de organizar la cita que tenía un doble objetivo: celebrar que el concejo es Villa Europea del Deporte. La concejala del ramo, Clara García, explicó que para poder reunir a este elenco de especialistas en Luarca, y no en un ciudad grande de Asturias, "como es más habitual", se dieron dos circunstancias. Una, el deseo del Ayuntamiento "de organizar algo grande con motivo de este galardón", dos, el apoyo "decisivo" del médico de la selección absoluta masculina de fúbtol de España, Óscar Luis Celada.

Las jornadas empezaron as las nueve y media y versaron sobre, entre otras cosas, lesiones y liderazgo. No puso asistir José María García por recomendación médica, pero sí lo hicieron el resto de conferenciantes. En el acto se reinvidicó la actividad física y no solo eso, también la prevención, esencial para evitar lesiones. El alcalde, Óscar Pérez, por su parte, reivindicó espacios como el valdesano, "en plena naturaleza" para hacer deporte "y tener calidad de vida".

Una de las mesas redondas que se celebró en el Conservatorio de Música del Occidente, en Luarca. / A. M. Serrano

Fueron muchos los apuntes y lecciones que dieron los ponentes. El médico José María Villalón aseguró que España "es un país de refencia mundial en el deporte y que la prevención juega por ello un papel fundamental. "Los deportistas de élite no son superhéroes", dijo. "Están sometidos a altas cargas de trabajo y un deportista que no está sano no va a rendir", continuó. Además, hizo mención a la salud mental, cada vez más presente en los chequeos médicos.

El director de la Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado de Asturias, Nicolás Terrados, fue otra de las voces expertas. Explicó que hay que saber qué fatiga genera en cada deportista la carga de trabajo para prevenir lesiones. "Para prevenir hay que saber cuáles son los riesgos", subrayó.

Los conferenciantes explicaron que evitar lesiones depende de un equipo multidisciplinar y aseguraron que hoy en día, contra lo que cree, no hay más lesiones en el mundo del deporte. "Disminuyen a pesar de que la densidad de partidos aumenta", contó Villalón. En el fútbol, en concreto, se incrementan las lesiones isquiotibiales por acciones de alta velocidad.

El médico Óscar Luis Celada habló de las conmociones, de las que cada vez, en el fútbol, está más pendiente la FIFA, LA UEFA y la Premier League porque "pueden tener impacto cerebral en el futuro". Una de las consecuencias inmediatas es la irritabilidad, de ahí que algunos jugadores, como se ve en el campo, digan con vehemencia que están bien y que pueden seguir jugando tras un fuerte golpe en la cabeza. "El médico, en ese caso, es el único que tiene el criterio", dijo Celada y lanzó una cuestión. "Quiero decir que a veces tienes que preguntarte, ¿actuarías igual si fuera tu hijo?".

En cuanto a las lesiones, como Villalón, también opinó que, al menos en el fútbol, se reducen si se tiene en cuenta la carga de trabajo del deportista y apuntó que la muscular es la más habitual. Por otro lado, señaló el impacto económico de un jugador de baja: "Para un club, en todos los sentidos, es una tragedia", apuntó. Hay jugadores que no solo necesitan la rehabilitación física, también ayuda psicológica y dijo no se puede dejar de pensar en asuntos económicos. "Un jugador con una ficha de 12 millones de euros al años, si está dos meses de baja, el club tira a la basura, por así decirlo, dos millones y medio de euros". Por eso para los médicos diagnosticar "es un estrés más".

El médico Pedro Guillén fue otro de los participantes en las mesas redondas. Con su forma de hablar pausada y sus análisis diferentes conquistó al público. "La prevención (desde el punto de vista del deportista) es mentira porque el jugador está pensando en hacerlo lo mejor posible, no en proteger su rodilla, por ejemplo", reflexionó. "Si uno proteje su rodilla, no está favoreciendo la acción mecánica del deporte", añadió. Guillén, muy reconocido por su trabajo en artroscopia y regeneración de cartílago, aseguró que "escucha a las rodillas" porque es su trabajo y dijo que su sueño es lograr predecir la lesión: "saber por qué se ha roto el ligamento cruzado anterior".

El exseleccionador Vicente del Bosque, tras su visita al bosque-jardín para reunirse con los usuarios del CAI de Canero, tuvo su oportunidad en una de las mesas redondas. Entre otras ideas, lanzó estas: hay acciones de los jugadores que deberían reprocharse más y hay actitudes de las familias en el deporte base, "padres o abuelos", a corregir, "aunque sé que es imposible porque ahí está siempre el espíritu de protección". "No se debe decir a un deportista que el entrenador lo hizo mal, que tiene que poner al jugador (hablando de fútbol) aquí o allá, es la decisión del entrenador y lo hizo por algo", sentenció. En las interesantes charlas también se habló de liderazgo. Participó el presidente de NetApp, el luarqués César Cernuda, quien advirtió de que para liderar hay que "aplicar el sentido común y tener un propósito". Los trabajadores, léase también deportistas, tienen que "pertenecer" al grupo y creer en el cambio y el proyecto social de la empresa, señaló Cernuda.

En las jornadas también participaron otros ponentes como Manuela Eleazar Fernández, directora general de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias, Óscar Saorín, director General de Caryosa, Alberto Cuervo Merayo, presidente de la Real Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, Marco Antonio Santurio Martínez, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, Salvador Alfonso Rodríguez, presidente de la Real Federación de Tenis de Mesa del Principado de Asturias, Natasha Lee Suárez, entrenadora del Telecable Gijón Hockey Club, José Antonio Rodas Pereira, médico de la MUPRESFE de la RFFPA y de la Selección masculina Sub-21 fútbol, Rufo Antonio Fernández González, presidente de la Federación de Kárate y disciplinas asociadas del Principado de Asturias y Pelayo Morilla Cabal, exjugador profesional de fútbol. Al final del acto, se entregaron dos distinciones al expresidente de la RFFPA, Maximino Martínez Suárez, por su carrera y al ausencia José María García Pérez "por su extraordinaria carrera como periodista deportivo". Durante las jornadas quedó patente la necesidad de disponer de más desfibriladores en espacios públicios, de ofrecer formación a los escolares sobre reanimación cardiopulmorar y de dar más apoyo al deportista amateur.