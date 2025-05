Vicente del Bosque vela por la integración en Luarca: así fue el encuentro con usuarios del CAI de Canero y la Fundación Edes

Lució el sol este jueves en el bosque-jardín de Luarca para disfrute de todos los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Canero, de algunos de la Fundación Edes y del exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque. Por deseo del que fue también jugador del Real Madrid y del Ayuntamiento de Valdés, se organizó este entrañable encuentro en el que "un señor de bigote", como se presentó en medio de la conservación Vicente del Bosque, habló de integración y de fútbol y escuchó atentamente a los también implicados usuarios del CAI de Valdés.

Para participar y hacer más amena la cita los "chicos", como muchas veces se llama cariñosamente al grupo, prepararon unas preguntas. Algunas más básicas para conocer a quién tenían enfrente. Otras, con más profundidad. Primera: "¿Cuántos años entrenaste a la selección?". Respuesta escueta de Del Bosque: "Ocho". "¿Cuántos trofeos ganaste?". Respuesta: "En estos casos hay que hablar en plural; ganamos primero el Mundial (2010) y después la Eurocopa (2012)". "Fue una buena generación de jugadores y tuvimos mucha suerte", ahondó Del Bosque. Pero no solo de fútbol se habló en esta reunión en la que las personas, todas con discapacidad, mostraron gran interés. El exseleccionador, de 74 años, confesó que no es un nostálgico del fútbol y que pese a que dedicó su vida profesional a este ámbito, no lo echa de menos. "¿Y a qué se dedica?". "Pues no me aburro", contó Del Bosque y fue entonces cuando salió la figura de persona y padre, más allá de su papel profesional en el fútbol masculino de España de las últimas décadas.

Del Bosque les habló de su hijo Alvarito, con síndrome de Down. Una persona a la que lleva todos los días a trabajar. "Mi mujer me riñe porque dice que tiene que tener autonomía, que no le sobreproteja, pero si no lo llevo yo, tendría que coger unos cuantos transportes públicos y tardaría una hora y media; también lo haría con mis otros hijos", confesó al atento grupo. Los usuarios se interesaron por Álvaro del Bosque. En qué trabaja, quisieron saber, y su padre describió su puesto y su responsabilidad. "Distribuye las cartas en las oficinas (de la ONCE) y se sabe el nombre y los apellidos de todos los empleados", apuntó.

Un momento del encuentro. / A. M. Serrano

También dijo que no hay persona ni trabajador en España con tanta pasión por lo que hace como Álvaro. Es una persona metódica y cumplidora. En este punto de la conversión, Vicente del Bosque habló de integración y apuntó que, desde su experiencia, es importante trabajar "desde edades tempranas" con las personas que tienen discapacidad. También opinó sobre los procesos de aprendizaje de las personas con limitaciones y señaló que las nuevas tecnologías "son buenas para ellas porque aprenden cosas de la vida".

"Buen ambiente"

Y volvió el deporte, como temática, a reinar. "¿Cómo ve el fútbol actual?". Respuesta de Del Bosque: "Todo evoluciona". Y el deporte no es algo que pueda mantenerse al margen de la evolución. Eso sí, hay un pero. Porque para el exseleccionador es crucial que, pasen los años que pasen, haya "buen ambiente" en el vestuario. Es decir, que los jugadores se lleven bien. "Hay que tener buen ambiente para poder ganar". "Casi todo en el fútbol es bueno; lo que no me gusta son algunos gestos, como cuando un jugador se enfada y tira la botella de agua o no está de acuerdo con el cambio y no da la mano a su compañero... eso no". Vicente del Bosque también contestó a una pregunta conflictiva. ¿Sí o no al VAR? "Es necesario; es un avance que mejora el arbitraje", contó.

Angelines Fernández entrega un recuerdo, hecho en los talleres del CAI, a Vicente del Bosque. / A. M. Serrano

También se interesó por el equipo Los Castros Genuine de Coaña, que juega en la liga Pelayo Novo. Son cuatro los miembros del CAI que se desplazan al concejo vecino a entrenar: Vicente González, Eugenio Pérez, José Ramón Pérez y Marta Rodríguez. El penúltimo le regaló una bufanda del equipo y Angelines Fernández un detalle del CAI, hecho en madera y tallado por ella. Para acabar, fue Del Bosque el que hizo la pregunta: "¿Qué plan tenéis hoy?". El grupo tenía previsto visitar el bosque-jardín de la Fonte-Baxa no son antes pedir autógrafos y retratarse con el genio del fútbol de origen salmantino. "Yo estoy muy contento de estar con vosotros", dijo Vicente del Bosque antes de regresar al Conservatorio de Luarca para continuar con las jornadas sobre deporte y salud que acogió el Conservatorio con motivo del premio Villa Europea del Deporte.